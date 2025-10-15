Erster Trailer zu neuem Survival-Thriller verspricht hartes Psycho-Duell: Der Film vom Evil Dead-Meister startet in 3 Monaten

Nach drei Jahren meldet sich Evil Dead-Regisseur Sam Raimi mit einem neuen Film zurück. Zu seinem Survival-Thriller Send Help gibt es jetzt den ersten vielversprechenden Trailer.

Mit seiner Tanz der Teufel-Trilogie (Originaltitel: The Evil Dead) wurde Sam Raimi zur Regie-Ikone des Horror-Genres. In den 2000er-Jahren bewies er dann mit der von ihm inszenierten Spider-Man-Reihe, dass er auch pompöse Blockbuster bestens beherrscht. Auch mit seiner bisher letzten Arbeit Doctor Strange in the Multiverse of Madness war er 2022 erneut in Comic-Superhelden-Sphären unterwegs.

Nun steht mit Send Help Raimis neuer Film vor der Tür, bei dem der Fokus weniger auf Spektakel und mehr auf fesselnder Spannung liegt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu dem Survival-Thriller mit Rachel McAdams (Game Night) und Dylan O'Brien (Maze Runner).

Schaut den Trailer zu Send Help hier auf Deutsch:

Send Help - Trailer (Deutsch) HD

Erster Trailer zu Send Help schickt Rachel McAdams und Dylan O'Brien in knallharten Überlebenskampf

In dem Horror-Thriller stürzt ein Flugzeug mit der Belegschaft einer Firma auf einer verlassenen Insel ab. Die beiden einzigen Überlebenden sind der arrogante CEO Bradley Preston (O'Brien) und dessen kontaktscheue Angestellte Linda Liddle (McAdams). Letztere wurde im Büro von Preston regelmäßig herablassend behandelt und stand sogar kurz vor ihrer Entlassung.

Auf der Insel ändern sich jedoch die Machtdynamiken zwischen den beiden erheblich: Linda erweist sich nämlich als extrem robuste Überlebenskünstlerin, während ihr verletzter Chef auf ihre Hilfe angewiesen ist. Linda findet zunehmend Gefallen an der neuen Situation, in der Preston ihr komplett ausgeliefert ist. Zwischen den beiden entspinnt sich ein blutiges Psycho-Duell, das bald zu einem Kampf auf Leben und Tod mutiert.

Send Help klingt wie eine abgedrehte Mischung aus Cast Away - Verschollen und Misery, die jede Menge nervenaufreibende Spannung mit ungewissem Ausgang verspricht. Das Drehbuch zu Send Help stammt von Mark Swift und Damian Shannon, die als Autoren-Duo u. a. schon das Horror-Ikonen-Duell Freddy vs. Jason verantworteten.

Wann startet Send Help im Kino?

Allzu lange müssen wir auf Raimis neuen Thriller nicht warten. Bereits am 29. Januar 2026 startet Send Help in den deutschen Kinos.