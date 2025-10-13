Neuer Platz 1 bei Netflix: Rätselhafter Thriller, der bis zum Schluss überrascht

Es gibt einen neuen Platz 1 bei Netflix: Erst vor wenigen Tagen ist der neue Thriller bei dem Streaming-Dienst gestartet. Schon thront er an der Spitze der beliebtesten Filme.

Wer am Wochenende einen Blick auf die Netflix-Startseite geworfen hat, wird unweigerlich eine Vorschau zu The Woman in Cabin 10 gesehen haben. Der Krimi mit Keira Knightley in der Hauptrolle feierte am Freitag seine Premiere auf der Plattform des Streamers und hat es innerhalb seiner ersten 24 Stunden auf Platz 1 der Charts geschafft.

Dass entsprechende Stoffe extrem beliebt bei Netflix sind, konnten wir schon des Öfteren beobachten, sowohl im Film- als auch im Serienbereich. Verbrechen ziehen in den Bann, vor allem, wenn sie auf einer populären Romanvorlage basieren und mit einem großen Hollywood-Star daherkommen. Die Kritik ist dennoch sehr verhalten.

Neuer Krimi-Thriller bei Netflix: The Woman in Cabin 10 erobert die Streaming-Charts

In The Woman in Cabin 10 schlüpft Knightley in die Rolle der Journalistin Laura "Lo" Blacklock, die sich für einen Reisebericht auf einer Luxusyacht wiederfindet. Direkt die erste Nacht erweist sich als Albtraum: Lo wird Zeugin eines Mordes. Doch niemand der extrem reichen Menschen um sie herum will ihr Glauben schenken.

Daraufhin setzt sie alles daran, die Wahrheit über jene Nacht herauszufinden. Das ist allerdings gar nicht so einfach. Denn angeblich kannte niemand das Opfer. Und dann wäre da noch die Frage nach den Verdächtigen. Wer auch immer die mysteriöse Frau umgebracht hat: Er oder sie befindet sich immer noch an Bord des Schiffs.

Bei der Kritik fällt The Woman in Cabin 10 durch, nur Keira Knightley wird gelobt

The Woman in Cabin 10 liefert eineinhalb Stunden Spannung und Geheimnisse in kühlen Bildern. Trotz des Erfolgs in den Netflix-Charts konnte sich der Thriller allerdings nicht bei der Kritik durchsetzen. Zwar erhält Keira Knightley als Hauptdarstellerin Lob. Der Film an sich sei jedoch viel zu uninteressant, so der allgemeine Tenor.

Das spiegeln auch die aktuellen Durchschnittswerte bei den Review-Aggregatoren Metacritic und Rotten Tomatoes wider. Bei Metacritic komm The Woman in Cabin 10 aktuell auf 41 von 100 Punkten bei 16 Kritiken. Von den 40 Besprechungen bei Rotten Tomatoes sind nur 28 Prozent positiv – ein vernichtender Schnitt.

The Woman in Cabin 10 streamt seit dem 10. Oktober 2025 bei Netflix. Knightley war davor bereits in der Spionage-Serie Black Doves bei dem Streamer vertreten.

