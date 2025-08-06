Erster Trailer zu One Piece Staffel 2: Netflix schickt Ruffy & Co auf neues Piraten-Abenteuer

Netflix hat endlich den ersten Trailer zu One Piece Staffel 2 enthüllt. Ruffy und seine Piraten-Crew begeben sich in den neuen Folgen zu einem völlig anderen Schauplatz.

One Piece-Fans müssen eine Eselsgeduld haben. Fast zwei Jahre ist es her, dass Staffel 1 der Manga- und Anime-Adaption bei Netflix erschien. Aber Staffel 2 nähert sich endlich der Veröffentlichung. Jetzt gibt es den ersten Trailer, in dem Ruffy (Iñaki Godoy) und seine Mannschaft neue Gefilde erkunden.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu One Piece Staffel 2: Into the Grand Line an

One Piece Season 2 - First Look Trailer (English) HD

Wer bis zum Ende schaut, bekommt außerdem gute Nachrichten: Das Fantasy-Abenteuer von Netflix wurde um Staffel 3 verlängert! Die Dreharbeiten sollen laut Netflix noch dieses Jahr beginnen.



So geht es in One Piece Staffel 2 weiter

One Piece setzt die Piraten-Welt des Manga-Künstlers Eiichiro Oda für den Netflix-Stream um. Dort rangeln Freibeuter aller Art um einen immensen Schatz, das titelgebende One Piece, das irgendwo auf der sogenannten Grand Line versteckt sein soll – einem Strom, der die vier Weltmeere East Blue, West Blue, North Blue und South Blue verbindet.

Manga, Anime und Netflix-Serie erzählen die Geschichte des jungen Ruffy, der für die Suche nach dem One Piece eine eigene Piraten-Crew aufbaut. Zu ihr gehören unter anderem der Schwertkämpfer Zorro (Mackenyu) und die Diebin Nami (Emily Rudd).

Hielten sich die Piraten von Ruffys Strohhut-Bande (engl. Straw Hat Pirates) mit ihrem Schiff Flying Lamb (Going Merry) in Staffel 1 noch im East Blue auf, betreten sie in Staffel 2 nun die wesentlich gefährlichere Grand Line. Sie lernen viele Orte kennen, auf die Fans der Vorlage bereits hinfiebern werden – etwa Whiskey Peak, Rivers Mountain, die Insel Drumm und Little Garden.

Im Übrigen treffen sie natürlich auf eine ganze Reihe von Fan-Lieblingen, etwa die Ärztin Dr. Kuleha (Katey Sagal), die Archäologin Nico Robin (Lera Abova) und Tony Tony Chopper (Mikaela Hoover), der bereits in einem kurzen Teaser zu sehen war.

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

Leider hat One Piece Staffel 2: Into the Grand Line bisher keinen konkreten Starttermin bei Netflix – klar ist jedoch, dass das Piratenabenteuer erst 2026 fortgesetzt wird. Staffel 2 soll sieben neue Folgen umfassen.