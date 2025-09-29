Erstes Bild von der Scrubs-Reunion 15 Jahre nach Serienende: Fans dürfen sich auf altbekannte Gesichter freuen

Die Kultserie Scrubs kommt zurück: Ein erstes Foto vom Table Read des ABC-Reboots zeigt die Stars vereint und steigert die Vorfreude auf eine weitere Staffel voller Chaos im Kittel.

Jahrelang lief die lustige Arztserie Scrubs - Die Anfänger im Fernsehen rauf und runter. Nach neun Staffeln endete sie 2010, doch Fans können sich freuen, denn die Vorbereitungen für das Reboot laufen. Nun wurde das erste Foto vom Table Read veröffentlicht.

15 Jahre nach Ende der Kultserie: Erstes Bild vom Scrubs-Reboot

Wie das Foto zeigt, ist der Original-Cast erneut vereint. Neben der Rückkehr des Serienschöpfers Bill Lawrence reiht sich auf dem Bild auch die alte Ärzte-Clique, bestehend aus Zach Braff aka J.D., Donald Faison aka Turk, Sarah Chalke aka Elliot und Judy Reyes aka Carla, ein. Der schlechtgelaunte Dr. Cox, gespielt von John C. McGinley, durfte beim lesen des neuen Drehbuchs ebenfalls nicht fehlen. Seht selbst:

Die Handlung des Reboots soll an das Original anknüpfen, doch werden wohl zwangsläufig einige Änderungen zu finden sein. Immerhin hat sich in den 15 Jahren einiges in der Medizinwelt verändert und auch unsere chaotischen Ärztinnen und Ärzte müssten reifer geworden sein. Herzstück der Serie soll aber die Freundschaft zwischen J.D. und Turk bleiben, die ins Sacred Heart Hospital zurückkehren.

Ganz anders also als in der verhassten Staffel 9, die die Serie mit anderen Charakteren im Zentrum noch ein paar Folgen lang fortsetzte ...

Scrubs 2.0 mit alten Gesichtern und neuen Interns

Laut Deadline sollen hinter den Kulissen noch weitere bekannte Köpfe für das Reboot verantwortlich sein. Neben Lawrence fungieren die Scrubs-Veteranen Tim Hobert und Aseem Batra als Showrunner und Executive Producer. Beide waren bereits maßgeblich an den ursprünglichen Staffeln beteiligt.

Über das geplante Projekt sagte Lawrence, er stelle sich Scrubs 2.0 als eine Mischung aus Revival und Reboot vor: Einerseits sollen die bekannten Figuren anderthalb Jahrzehnte nach dem Serienfinale erneut in den Mittelpunkt rücken, andererseits greife die Neuauflage das ursprüngliche Konzept mit einer neuen Generation von Chirurg:innen wieder auf.



Wir dürfen also gespannt sein, welche neuen und altbekannten Gesichter, wir noch im weißen Kittel sehen dürfen. Ein konkreter Starttermin für das Reboot steht allerdings noch aus.