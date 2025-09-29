Anime-Legende übernimmt ganzen Sender am Tag der Deutschen Einheit – mit einem 17 Stunden-Marathon

Den Tag der Deutschen Einheit widmet ein Sender dieses Jahr einem kleinen Anime-Detektiv, der seit 30 Jahren ermittelt. Sage und schreibe sechs Filme laufen dann hintereinander.

Event-Programmierungen an Feiertagen haben Tradition und besonders Animationsfilme sind gern gesehen, sobald man nicht zur Arbeit muss. Das war früher gerne mal Das letzte Einhorn zu Weihnachten, heute eher Prinzessin Mononoke. Mit einem Anime-Marathon bespielt ProSieben Maxx auch den diesjährigen Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober.

Da bittet dann der kleine Manga-Ermittler Detektiv Conan mit sechs Filmen hintereinander zum ganztägigen animierten Whodunnit-Binge.

Anime-Ermittler Detektiv Conan am Tag der Deutschen Einheit: Manga-Mord am Feiertag

Detektiv Conan von Erfinder Gosho Aoyama ermittelt in Manga-Form schon seit 1994. Zwei Jahre später wurde die Anime-Adaption ins Leben gerufen, neben der eine ebenso erfolgreiche Kinofilmreihe existiert. Haltet euch mal kurz fest, denn die Zahlen, die wir euch dazu erzählen wollen, sind echt mörderisch: Die Serie ist letzte Woche bei Folge 1177 angekommen, während im Kino schon 28 Filme mit dem geschrumpften Anime-Ermittler liefen, wobei die Specials nicht mal mitgezählt sind.

Kommenden Freitag sind laut ProSieben Maxx die Filme 15 bis 19 und Film 26 zu sehen. So sieht der Detektiv Conan-Tag im Einzelnen aus:

Das ist aber noch nicht alles. Schon ab 07:10 Uhr morgens kann man sich mit verschiedenen Folgen der Anime-Serie auf den Detektiv Conan-Filmmarathon einstimmen. Danach geht es um 22:20 Uhr mit der Doku Inside Detective Conan - Die Entstehung einer Legende weiter, gefolgt von noch mehr Episoden bis kurz nach Mitternacht.

Insgesamt kommt der Detektiv Conan-Marathon am Feiertag auf 17 (!) sagenhafte Stunden Anime-Unterhaltung. Wer den Tag der Deutschen Einheit lieber anders verbringt, kann die Filme und Folgen hinterher noch eine Weile bei Joyn streamen.