Erstklassige OLED & QLED TVs so günstig wie nie: Mit der Super Bowl-Aktion von MediaMarkt sparst du für kurze Zeit richtig Geld

Noch zweimal schlafen, dann ist endlich Super Bowl! Auch dieses Jahr geht MediaMarkt mit der MwSt-Aktion an den Start und haut zahlreiche Schnäppchen raus. Besonders die 4K TV-Angebote sind einen Blick wert.

Am Sonntag ist es so weit: Der 57. Super Bowl findet in Arizona statt und über 200 Millionen Football Fans werden das Duell der Philadelphia Eagles und Kansas City Chiefs im TV oder Livestream mit Hochspannung verfolgen. Aber auch wenn euch das Mega-Sportevent nicht interessiert, gibt es einen Grund zur Freude: MediaMarkt schenkt euch das ganze Wochenende die Mehrwertsteuer auf (fast) alle Produkte.

Wichtig: Die Aktion läuft online bis zum 13. Februar um 8.59 Uhr, im Laden könnt ihr am Samstag, den 11. Februar shoppen und in einigen Märkten auch am verkaufsoffenen Sonntag. Checkt dazu den nächsten MediaMarkt in eurer Region.

Genau 15,9666 Prozent Rabatt bekommt ihr dieses Wochenende. Der Nachlass wird online direkt im Warenkorb abgezogen, im Markt an der Kasse.

OLED- und QLED-TVs unter den Top-Angeboten

Heimkino-Fans aufgepasst: Es sind mehrere 4K OLED und QLED TVs zum besonders guten Preis zu haben, darunter echte Topgeräte von LG und Samsung, die mit knackscharfen Bildern und lebensechten Farben begeistern. OLED und QLED Fernseher sind ein gewaltiges Upgrade im Vergleich zu klassischen LED TVs und beeindrucken mit intensiveren Farben, tiefstem Schwarz und damit einem viel besseren Kontrast. Für das beste Heimkino-Erlebnis empfehlen wir deswegen unbedingt einer der beiden Display-Typen.

Diese Produkte sind von der Aktion ausgeschlossen

Wie immer lohnt es sich bei so einer Aktion, das Kleingedruckte zu lesen.Artikel von Apple, Sonos, Miele, Liebherr, KOENIC, AVM, Blink, Amazon, ok., tchibo, TCHIBO CAFFISIMO und PEAQ sind nicht mit dabei. Besonders der Ausschluss von Apple-Produkten wird einige Käufer:innen sicher nicht glücklich machen.

Weiterhin sind auch Vorbesteller-Artikel, Download-/Content-/Gaming-Cards und -Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books/Bücher und PC Komponenten nicht Teil des Angebots.



Nicht jedes Angebot ist ein Schnäppchen

Wie immer bei Sonderangeboten gilt: Preise vergleichen ist keine schlechte Idee. Manche Konkurrenten wie Amazon * ziehen oft nach und gehen die Preise mit.





Treuepunkte sammeln lohnt sich

Allerdings habt ihr bei MediaMarkt als Mitglied des Treueprogramms den Vorteil, dass ihr mit jedem Kauf Punkte sammelt, die ihr in Geschenkcoupons umtauschen könnt.Die Anmeldung zumist übrigens kostenlos und dauert nur wenige Minuten.

