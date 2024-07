Erstmals mit prominentem Cast: Love Island bekommt VIP-Staffel

Nach Temptation Island und Are You The One zieht nun auch Love Island nach: In diesem Jahr wird es nicht nur eine Normalo-Staffel geben. In der VIP-Edition ziehen Realitystars aus etlichen Formaten auf die Liebesinsel.

Bald werden in Griechenland wieder Couples gesucht – doch diesmal mit absolutem Reality-Starfaktor. Mit Love Island VIP gehen erstmals prominente Islander:innen auf die Suche nach einem Partner oder einer Partnerin fürs Leben. Damit gesellt sich der britische Datingshow-Ableger zu seinen Geschwistershows Are You The One und Temptation Island, von denen es bereits mehrere Staffeln mit Realitystars gibt.

Welche Promis sind dabei?

Der Cast ist vom Sender noch nicht offiziell bestätigt. Allerdings gibt es vor allem bei den männlichen Teilnehmern reichlich Spekulationen. So sollen zwei altbekannte TV-Gigolos die griechische Insel aufmischen: Gigi Birofio und Yasin Mohamed. Vor allem Letzterer scheint nicht unwahrscheinlich. Yasin verabschiedete sich bereits vor wenigen Tag via Instagram-Story bei seiner Community. Er sei ab sofort drei Wochen weg und demnach auch nicht bei seiner aktuellen Daily-Realityshow La Family zu sehen. Auch Kymani Yade, der Sohn von Viva-Moderatorin Daisy Dee, soll den weiblichen Islanderinnen den Kopf verdrehen.

Gigi Birofio soll bei Love Island VIP dabei sein:

Yasin Mohamed soll Kandidat bei der VIP-Staffel von Love Island sein:

Da die Dreharbeiten anscheinend schon gestartet sind, ist es wahrscheinlich, dass die VIP-Staffel bereits im Herbst ausgestrahlt wird. Im Gegensatz zu den Vorgängern wird diese Staffel also nicht live sein. Die Folgen sind abgedreht und so soll es nicht wie üblich sechsmal die Woche neue Bilder aus der Luxusvilla geben, sondern nur eine Folge pro Woche ausgestrahlt werden. Die Moderation liegt zum vierten Mal in Folge bei Sylvie Meis. Und die ist von dem neuen Konzept total überzeugt:



Dass wir in diesem Jahr VIPs vercoupeln, finde ich großartig. Ich freue mich auf ganz viel Spaß und Glamour unter der Sonne Griechenlands, aufregende Flirts und spannende Paarungszeremonien.

RTLZWEI Sylvie Meis freut sich auf die Love Island VIP-Staffel

Kann Love Island VIP funktionieren?

In Großbritannien war die erste Allstar-Staffel ein voller Erfolg, wie das Onlinemagazin DWDL 2023 bereits berichtet. Der Sender ITV plant deshalb schon eine weitere Staffel. Doch kann das Format auch in Deutschland Früchte tragen? Vor allem der angebliche Cast lässt zuerst daran zweifeln. Mit Gigi und Yasin ziehen zwar zwei Publikumslieblinge in die Villa, aber beide konnten in ihrer Vergangenheit nicht gerade mit beständigen Beziehungen zu Frauen und Treue glänzen.

Allerdings sind andere Datingshows wie Temptation Island und Are You The One auch in der VIP-Edition ein Erfolgsgarant. Gute Chancen also auch für Love Island VIP, dass das Konzept hierzulande bei den Zuschauern ankommt.