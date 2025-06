Es gibt 5 (!) Lilo & Stitch-Fortsetzungen, die kaum jemand kennt: Vier davon streamen bei Disney+

Lilo & Stitch bezaubert aktuell Millionen Sci-Fi-Fans auf der Kinoleinwand. Wer nicht genug von dem kleinen blauen Alien bekommt, kann schon jetzt gleich mehrere Fortsetzungen bei Disney+ streamen.

Lilo & Stitch avanciert in den weltweiten Kinos aktuell zur absoluten Sci-Fi-Sensation. Über 600 Millionen US-Dollar hat das Live-Action-Remake aus dem Hause Disney laut Box Office Mojo schon nach zwei Wochen eingespielt. Die Geschichte um das kleine blaue Alien und seine hawaiianische Freundin begeistert dabei sowohl alte Fans des Disney-Originals von 2002, sowie eine neue Generation und zieht womöglich sogar eine eigene Fortsetzung nach sich.

Wer jetzt schon nicht genug von dem Chaos-Duo bekommt, findet bei Disney+ im Streaming-Abo gleich mehrere Fortsetzungen, die die Geschichte von Lilo und Stitch weitererzählen.

Diese 4 Lilo & Stitch-Fortsetzungen streamen bei Disney+

Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht

Drei Jahre nachdem das Disney-Original die Kinoleinwände erreicht hat, erschien 2005 mit Lilo & Stitch 2 - Stitch völlig abgedreht eine direkte Fortsetzung. Darin bereiten sich Lilo und weitere Hula-Schülerinnen auf einen Wettbewerb vor, bei dem sie einen eigenen Tanz präsentieren müssen. Stitch droht alles zu zerstören, denn eine Fehlfunktion führt dazu, dass sein destruktives Wesen wieder zum Vorschein kommt. Wird es Jamba gelingen, ihn rechtzeitig umzuprogrammieren?

Stitch & Co. - Der Film

Stitch & Co. - Der Film ist eigentlich 2003 und somit noch vor Lilo & Stitch 2 - Völlig abgedreht erschienen, spielt jedoch nach den Geschehnissen des Films. Darin wird Jamba von Captain Gantu gemeinsam mit Jambas Alien-Experiment 625 entführt. Als Lösegeld fordert Gantu alle weiteren Experimente von Jamba, die der Wissenschaftler in einem geheimen Container auf der Erde versteckt hat. Lilo und Stitch setzen alles daran, Jambas Freiheit zu erlangen – doch natürlich kommt alles ganz anders.

Disneys Lilo & Stitch

Die Lilo & Stitch-Serie setzt die Geschehnisse aus Stitch & Co. - Der Film fort. Alle illegalen Experimente von Jamba wurden versehentlich über Hawaii entleert. In jeder Folge müssen Lilo und Stitch eines dieser Experimente finden und verhindern, dass dieses großen Schaden anrichtet. Die Serie hat 65 Folgen in 2 Staffeln erhalten. In Staffel 2 gab es zudem zahlreiche Crossover-Episoden mit weiteren Disney-Serien wie Kim Possible, Disneys Große Pause und American Dragon.

Leroy & Stitch

Leroy & Stitch ist die dritte Film-Forstetzung des Disney-Originals und knüpft an die Ereignisse der Serie an. Nachdem es Lilo und Stitch gelungen ist, alle verstreuten Experimente von Jamba einzufangen, werden sie gemeinsam mit Jamba und Pleakly für ihre harte Arbeit geehrt. Dabei erhalten alle hochrangige und individuelle Positionen, die sie jedoch auf verschiedene Orte der Erde und Galaxis verteilen. Stitch bekommt es dabei mit einem zerstörerischen Zwillingsbruder mit rotem Fell zu tun, der den Namen Leroy erhält.

Dieser Lilo & Stitch-Ableger streamt als Video-on-Demand

Yuna & Stitch

Yuna & Stitch ist eine Animeserie, die nach den Geschehnissen der Lilo & Stitch-Serie anknüpft. Darin verschlägt es Stitch nach seinen Hawaii-Abenteuern nach Japan, wo er die kleine Yuna kennenlernt und sich mit der Karate-Meisterin anfreundet. Die Serie hat 22 Episoden erhalten. In Deutschland streamt Yuna & Stitch allerdings nicht bei Disney+. Dafür könnt ihr die Animationsserie bei Amazon Prime Video als VoD kaufen oder leihen.

