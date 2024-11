Es gibt eine Idee für Zurück in die Zukunft 4, aber ein großes Hindernis: "Sie verstehen es nicht"

Robert Zemeckis hat eigentlich kein Interesse an Zurück in die Zukunft 4. Nur unter einer Bedingung würde der Regisseur einen weiteren Sci-Fi-Film für die Reihe drehen. Aber es gibt ein Problem.

Mit dem nichtlinearen Drama Here hat Erfolgsregisseur Robert Zemeckis derzeit seinen jüngsten Streich mit Tom Hanks und Robin Wright in den US-Kinos. Für viele Film-Fans geht aber nichts über die abenteuerliche Zurück in die Zukunft-Trilogie, von welcher der Regisseur selbst behauptet, sie sei gut so, wie sie ist. Kein vierter Teil notwendig.

Es gibt allerdings eine Version von Zurück in die Zukunft, für die der Filmemacher sofort noch mal in den Regiestuhl klettern würde, wenn man ihn lassen würde.

Zurück in die Zukunft-Regisseur Robert Zemeckis möchte das Musical zu seinem Film adaptieren

Seit 2020 existiert Back to the Future: The Musical mit Musik von Filmkomponist Alan Silvestri. Die musikalische Bühnenversion des klassischen Sci-Fi-Films feierte zunächst in Großbritannien Premiere und kam 2023 auch auf den Broadway. Erzählt wird darin wie im ersten Filmteil, wie der Teenager Marty McFly mit der DeLorean-Zeitmaschine des Wissenschaftlers Doc Brown in die Vergangenheit der 1950er reist, wo seine Mutter Lorraine sich in ihn statt Martys Vater George verliebt.

Im Gespräch mit dem Happy Sad Confused-Podcast gab Robert Zemeckis zu verstehen, dass er bis auf Roger Rabbit 2 kaum To-Do-Filmprojekte hat, die er gerne noch abhaken würde. Doch dann fällt ihm die alternative Zurück in die Zukunft-Story ein:

Ich würde gerne das Back to the Future-Musical drehen. So wie The Producers. Ich würde es lieben, das zu machen. Das wäre großartig.

Es gibt allerdings eine Hürde, und das sind die Leute aus der Chefetage von Universal, die zwar immer wieder bezüglich Zurück in die Zukunft 4 anfragen, aber keinerlei Interesse an einer Filmversion des Musicals haben:

Ich habe es den Leuten bei Universal vorgeschlagen, aber sie verstehen es einfach nicht. Da gibt es nichts, was ich machen kann.

Eine deutsche Version des Zurück in die Zukunft- Musicals ist noch nicht in Sicht, online könnt ihr euch aber wenigstens einen Trailer zur Show ansehen, die derzeit unter anderem im Westend in London aufgeführt wird:

Für die Zurück in die Zukunft-Filmreihe steht unterdessen ein großes Jubiläum an: Kommendes Jahr wird der erste Teil bereits 40 Jahre alt.