"Es war ein Kampf": Will Smith wollte 3 Tage vor Drehstart aus einem seiner größten Hits aussteigen

Zum 20-jährigen Jubiläum hat der Regisseur eines der größten Will Smith-Hits neue Details über den Film verraten. Die Produktion verlief damals ziemlich chaotisch – und der Star soll jetzt ein Sequel im Alleingang entwickeln.

In den 2000ern zählte Will Smith zu den größten Hollywood-Stars überhaupt. Praktisch jeder Film mit ihm war ein garantierter Kassenschlager. So souverän und mühelos die Produktionen auf der Kinoleinwand auch rüberkamen – manche Dreharbeiten verliefen trotzdem ganz schön chaotisch und waren ein einziges Risiko.

Danach klingen jedenfalls neue Details zum Dreh des Will Smith-Hits Hitch – Der Date Doktor, die der Regisseur anlässlich des 20-jährigen Jubiläums jetzt enthüllt hat.

Produktion des Will Smith-Hits Hitch – Der Date Doktor wäre fast gescheitert

In Hitch spielt Smith einen Dating-Experten, der frustrierten Single-Männern in New York helfen soll. Sein neuester Klient (Kevin James) entpuppt sich als besonderer Härtefall. An den weltweiten Kinokassen spielte die romantische Komödie mit einem Budget von 70 Millionen Dollar über 371 Millionen Dollar wieder ein und wurde damit zum Hit.

Im Interview mit Business Insider hat Hitch-Regisseur Andy Tennant zum 20-jährigen Jubiläum über die Produktionsgeschichte gesprochen, die starke Nerven gekostet haben muss. Da die RomCom als Genre ein Risiko war, waren sich der Regisseur und sein Hauptdarsteller bis vor Drehbeginn nicht einig, welche Richtung die Story genau einschlagen soll:

Wir hatten unsere Schwierigkeiten. Der Film, den ich machen wollte, und der Film, den Will machen wollte, keiner von beiden war so gut wie der Film, den wir zusammen gemacht haben. Es war ein Kampf. [...]

Will hatte einen Entwurf mitgebracht, von dem ich kein Fan war. Schließlich sagte ich dem Studio, dass ich mehr Angst davor hatte, dass Will diese Version des Films machen würde, als davor, dass sie mich feuern würden. Denn ich wusste schon vor Drehbeginn, dass sie kurz davor standen, mich zu feuern. Und zu Wills Ehre muss man sagen, dass wir uns nicht an diesen Entwurf gehalten haben. Ich glaube nicht, dass ich jemals in der Gunst von irgendjemandem stand.

Kurz vor Drehbeginn soll der Film wegen seines zögerlichen Stars fast gescheitert sein:

Es war voller Gefahren. Will versuchte drei Tage vor Drehbeginn auszusteigen. Er wollte aufgeben und weiter daran arbeiten. Es war Wahnsinn.

Der Dreh mit dem letztendlichen Skript hat sich schließlich ausgezahlt und Hitch zählt bis heute zu den beliebtesten Will Smith-Filmen. Und das ist noch nicht alles.

Will Smith soll Hitch-Fortsetzung ohne Original-Regisseur entwickeln

Im Interview enthüllt Tennant noch, dass Smith wohl ein Hitch-Sequel entwickelt. Diese Info hat der Regisseur selbst erst vor drei Monaten erfahren. Das könnte daran liegen, dass er selbst gar nicht daran beteiligt ist. Der Star arbeitet angeblich ohne Andy Tennant mit seiner eigenen Produktionsfirma daran. Der Regisseur soll dem Studio Sony eine eigene Hitch 2-Idee gepitcht haben, die abgelehnt wurde.

Bis jetzt wurde eine Hitch-Fortsetzung noch nicht offiziell angekündigt. Wahrscheinlich soll auch diesmal wieder ein möglichst stimmiges Drehbuch entstehen, bevor die Fortsetzung in Produktion geht.

Auch interessant: Brad Pitt ist nicht besonders stolz auf einen der schlechtesten Filme seiner Karriere



Wenn ihr Hitch – Der Date Doktor jetzt mal wieder schauen wollt, braucht ihr ein Streaming-Abo bei Skys WOW oder MagentaTV. Hier könnt ihr die RomCom in der Flat schauen. Ansonsten ist der Will Smith-Klassiker bei gängigen VoD-Anbietern wie Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen erhältlich.