Fallout-Fans aufgepasst: Hier gibt’s die Brettspiele zur Amazon-Serie und dem legendären Kult-Videospiel

Fallout macht sich nicht nur als Serienadaption super, auch die analoge Spielewelt hat das Videospiel erobert. Wir stellen euch spannende Brettspiele vor, die euch in die Postapokalypse versetzen.

Die lang erwartete Serie Fallout ist kürzlich bei Amazon Prime * gestartet und hat es tatsächlich geschafft, das beliebte Videospiel * perfekt ins Serien-Format zu adaptieren. Doch auch in einem anderen Medium finden sich gut gemachte Umsetzungen, nämlich den Brettspielen. Ganze 30 Euro spart ihr momentan auf das umfangreiche Strategiespiel Fallout * von Fantasy Flight Games.

Fallout: das strategische Brettspiel zur Serie

Ein bis vier Spieler:innen werden in der verwüsteten Welt nach dem Atomkrieg mit schwierigen Entscheidungen konfrontiert. Hier gilt es, die für sich richtige Strategie zu entscheiden: Erfahrung oder Nuka Cola-Kronkorken sammeln, strikt die Hauptaufgabe verfolgen oder sich in zahlreichen Nebenquests verlieren? In Fallout gibt es einiges zu entdecken und gleichzeitig müsst ihr vor den mutierten Kreaturen und den gewissenlosen Söldnern immer auf der Hut sein.

Ebenfalls reduziert ist Fallout Shelter *. Das Brettspiel für 2-4 Personen befasst sich nicht mit dem Leben im Ödland, sondern dem im Bunker. Hier seid ihr Offizier:innen, die um die Position des zukünftigen Aufsehenden kämpfen. Kümmert euch um eure Bewohner:innen, weist ihnen Aufgaben zu, verwaltet Ressourcen und entschärft Gefahren. Bei dem ca. 60-minütigen Strategiespiel sorgen übersichtliche Regeln für einen schnellen Einstieg.

Fallout trifft auf legendäres Kartenspiel Magic: The Gathering

Das Kult-Kartenspiel Magic: The Gathering hat verschiedene Decks mit Fallout-Charakteren herausgebracht. Mit den vier deutschen Commander-Decks Aggressive Überlebende *, Ave Caesar *, Mutantenbedrohung * und Wissenschaft! * könnt ihr nun in die Schlacht ziehen.

Jedes Deck enthält 100 Karten samt Hüllen und thematischen Spielmechaniken, die die postnukleare Welt von Fallout widerspiegeln. Außerdem gibt eine Sammler-Booster-Probepackung, die zwei besondere Karten enthält, darunter ist eine selten oder eine sagenhaft seltene Karte. Zusätzlich findet ihr in der Deckbox zehn doppelseitige Spielsteinkarten, einen Lebenspunktezähler und Strategiehilfe.

Was bei einem Spieleabend, beim Bingen der Serie oder beim Zocken des Videospiels nicht fehlen darf, ist leckeres Essen. Um den Themenabend abzurunden, gibt es Fallout: Das offizielle Kochbuch für Vaultbewohner * mit leckeren Rezepten rund um das Spiel, wie zum Beispiel BlamCo-Makkaroni, Käse-Atompilze oder Nukalurk.



Ob analog oder vor dem TV – mit den Spielen und der Serie bietet euch Fallout einen spannenden Zeitvertreib in der postapokalyptischen Welt innerhalb und außerhalb des Bunkers.

