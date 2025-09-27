Fan findet sein altes Kinoticket von Herr der Ringe und Reddit ist entsetzt, wie billig es war

Unglaublich, aber wahr: Kinobesuche waren einst ein geradezu günstiger Zeitvertreib. Ein Herr der Ringe-Fan hat den Beweis gefunden und mit uns auf Reddit geteilt. Seht selbst.

Aufruhr bei Reddit: Ein Herr der Ringe-Fan hatte sein Ticket von Der Herr der Ringe: Die Gefährten aus dem Jahr 2001 ausgegraben: In Kino-Jahren ein geradezu antikes Zeitalter. Denn seitdem hat sich in der Filmwelt einiges verändert.

Die Reddit-Gemeinschaft kann kaum glauben, wie billig Kino früher war – doch ein Herr der Ringe-Fan liefert den Beweis

Im Jahr 2023 sollte ein Post das Reddit-Universum erschüttern: Ein Zuschauer, der im Jahr 2001 den ersten Film der Herr der Ringe-Trilogie besucht hatte, fand sein Ticket von diesem Kinobesuch wieder. Spaßeshalber fotografierte er es ab und stellte es auf Reddit online. Ob gewollt oder nicht: Er traf einen Nerv und die Reaktionen blieben nicht aus.

Der Grund? Auf der Kinokarte ist deutlich zu erkennen, dass er ausschließlich 4,50 Dollar für den Film bezahlt hatte. Aus heutiger Perspektive (minus der zwei Jahre eben) beinahe unvorstellbar, dass ein Kinofilm – noch dazu ein derartig bekannter – so wenig Geld kosten sollte. Bekanntlich hat sich seitdem einiges verändert. Die Reddit-Nutzer:innen, die über seinen Beitrag stolperten, kommentierten jedenfalls:

Nur 4,50 Dollar für einen so großartigen Film.

Sofort wurde ein Vergleich herangezogen:

Und nur zur Erinnerung: 4,50 Dollar im Jahr 2001 wären 2023 etwa 8 Dollar wert, vielleicht sogar noch weniger. Mittlerweile ist es schwierig, Kinokarten für weniger als 20 Dollar zu finden.

Die meisten waren einfach überwältigt von der Vorstellung, ein derartiges Kino-Event für so wenig Geld zu bekommen:

4 Dollar ... Mann, das ist ein guter Preis für 3 Stunden Spaß.

Oder waren schlichtweg begeistert:

4,50 Dollar? Was für ein Schnäppchen!

Schließlich mischte sich auch eine leichte Nostalgie in die euphorischen Stimmen:

4,50! Verdammt, ich vermisse diese Preise.

Besonders die Nostalgie ist irgendwo verständlich. Bekanntermaßen ist ein Kinobesuch heute eine deutlich kostspieligere Angelegenheit, was die meisten Reaktionen erklärt. In diesem Sinne wirkt dieses Ticket wie ein Relikt aus einer anderen (lange vergangenen) Film-Zeit. Ob es auch eine bessere Film-Zeit war? Das muss wohl jeder für sich entscheiden.