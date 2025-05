Fans sind außer sich: ARD musste Gefragt – Gejagt unterbrechen

Gefragt – Gejagt-Fans schauten gestern Abend wohl in die Röhre. Ihre beliebte Quizshow wurde mitten drin unterbrochen. Der Grund war eine wichtige Eilmeldung.

Für Quiz-Fans ist Gefragt – Gejagt unter der Woche um 18 Uhr eigentlich Pflichtprogramm. Doch gestern musste die beliebte Show plötzlich unterbrochen werden. Der Grund dafür gefiel den Fans überhaupt nicht.

Wegen Papstwahl: Gefragt – Gejagt wurde unterbrochen

Wer gestern die Nachrichten verfolgt hat, dem ist vielleicht aufgefallen, dass im Vatikan der neue Papst gewählt wurde. Die Meldung vom weißen Rauch fiel leider genau in den Zeitraum der neuen Folge von Gefragt – Gejagt. Die Meldung sorgte dafür, dass die Show nach einigen Minuten abgebrochen wurde. Auf Instagram bezog die ARD Stellung:

So bat die ARD in den Kommentaren zum Post zur Sendung um Nachsicht: "Das ist halt auch etwas Außergewöhnliches und wir bitten da als Gefragt – Gejagt-Familie um euer Verständnis". Die verpasste Folge konnte anschließend in der ARD-Mediathek nachgeholt werden.

"Echt jetzt?": Fans sind aufgebracht wegen Unterbrechung

Die Unterbrechung der Sendung kam bei vielen Fans gar nicht gut an. "Muss man dafür echt eine Sendung unterbrechen?", fragte eine Person auf Instagram. Eine weitere Person schreibt: "Echt jetzt? Nicht jeder interessiert sich für die Papstwahl." Einige Fans beschwerten sich auch darüber, dass die Folge unterbrochen wurde, obwohl noch nicht bekannt war, wer Papst geworden war. So schrieb das auch dieser Fan:

Die erzählen nur, dass der weiße Rauch da ist, [...] kann man die Sendung nicht unterbrechen, wenn man auch Fakten hat? Es wird jetzt rumgeraten, was jetzt passiert und wie lange es dauert.



Viele Fans hätten sich außerdem gewünscht, dass die Meldung entweder als Live-Einblendung gezeigt oder die Papstverkündung live auf einem zweiten Bildschirm übertragen wird, solange die Show noch läuft.

Andere Fans sahen die Unterbrechung jedoch deutlich entspannter. "Wie sich alle aufregen! Mensch, Leute, chillt mal!", schreibt ein Instagram-User und deutet darauf an, dass die Unterbrechung nicht so schlimm sei. Immerhin ist die Folge für eingefleischte Fans auch in der ARD-Mediathek verfügbar.

So könnt ihr Gefragt – Gejagt schauen

Gefragt – Gejagt läuft von Montag bis Freitag um 18:00 Uhr im Ersten. Wer eine Folge verpasst hat, kann diese einen Monat lang in der ARD-Mediathek nachholen.