Fans warten seit 6 (!) Jahren: Jetzt wird eine der besten Serien wirklich fortgesetzt

Fans haben beinahe nicht mehr daran geglaubt: Die 3. Staffel von Big Little Lies soll nach sechs Jahren wirklich kommen. HBO hat neuen Folgen offiziell grünes Licht gegeben.

Mit Big Little Lies erschien 2017 eine der besten Serien aller Zeiten. Die HBO-Serie um eine Gruppe von Müttern im kalifornischen Küstenstädchen Monterey, die in ein Verbrechen verwickelt werden, zog damals ein Millionenpublikum in den Bann und wurde mit Preisen überhäuft – nicht zuletzt wegen der großartigen Schauspielleistung ihrer hochkarätigen Stars wie Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern und Alexander Skarsgård.

2019 folgte eine 2. Staffel und viele der Beteiligten sind seitdem nicht müde geworden, zu betonen, dass sie auch eine 3. Staffel auf die TV-Bildschirme bringen wollen. Fans warteten nunmehr jedoch seit sechs Jahren darauf und wohl nur die wenigsten hatten noch wirklich daran geglaubt. Doch wurden alle Zweifler nun eines Besseren belehrt. Staffel 3 soll wirklich kommen.

Big Little Lies Staffel 3 kommt: Starbesetzte Hit-Serie geht nach 6 Jahren weiter

Wie Variety berichtet, hat HBO einer 3. Staffel von Big Little Lies offiziell grünes Licht gegeben. Francesca Sloane, die unter anderem als Co-Schöpferin der Amazon-Serie Mr. & Mrs. Smith verantwortlich zeichnete, wird als ausführende Produzentin hinter der neuen Staffel stehen und auch das Drehbuch der ersten Episode schreiben. Serienschöpfer David E. Kelley sowie Stars Witherspoon und Kidman fungieren ebenfalls als ausführende Produzent:innen.

Reese Witherspoon hat die frohe Kunde bereits selbst bestätigt. Sie war am Donnerstagabend in der Tonight Show mit Jimmy Fallon (via Variety ) zu Gast und erklärte:

Wir arbeiten vielleicht an Staffel 3. Ja, ich meine, sie schreiben sie. Es ist aufregend, die Gang wieder zusammenzubringen und mit allen darüber zu sprechen. Es macht großen Spaß.

Gleichzeitig räumte Witherspoon ein, dass sich in der Zeit zwischen Staffel 2 und 3 viel verändert habe:

All die Kinder, die damals in der zweiten Klasse waren, sind jetzt Teenager. Und als Mutter eines Teenagers weiß ich, dass es da viele große kleine Lügen gibt.

Ob Staffel 3 den Zeitsprung thematisieren wird, ist bisher unklar. Ebenso werden Details zur Handlung noch unter Verschluss gehalten.

Big Little Lies basiert auf dem gleichnamigen Roman von Liane Moriarty. Eine Fortsetzung zum Roman soll nächstes Jahr erscheinen. Dieser soll wohl als Grundlage für Staffel 3 dienen.

Wann kommt Big Little Lies Staffel 3?

Fans müssen sich trotz dieser positiven Neuigkeiten voraussichtlich noch eine ganze Weile gedulden, bis sie Staffel 3 zu Gesicht bekommen. Wenn die neue Season erst jetzt geschrieben wird, muss daraufhin ein passender Drehzeitraum gefunden werden. Mit großen Namen wie Witherspoon und Kidman sowie Shailene Woodley, Iain Armitage, Zoë Kravitz oder Meryl Streep wird es sicher nicht leicht sein, alle unter einen Hut zu bekommen. Wir rechnen aktuell nicht vor 2027 mit einer Veröffentlichung.

