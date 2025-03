Fantasy-Serie, auf die wir seit über 4 Jahren warten, wurde einfach eingestampft: Disney-Fans müssen jetzt stark sein

Seit über vier Jahren warten Disney-Fans auf die Serie um Prinzessin Tiana. Das Fantasy-Projekt wurde nun eingestampft. Ein Lichtblick bleibt den Fans jedoch.

2009 ging mit Tiana die erste schwarze Disney-Prinzessin an den Start und begeisterte Fans im märchenhaften Zeichentrick-Abenteuer Küss den Frosch auf der großen Leinwand. Knapp 11 Jahre später wurde eine eigene Serie um die Prinzessin aus New Orleans für Disney+ angekündigt. Nach langer Wartezeit müssen sich Fans nun endgültig von dieser verabschieden.

Fantasy-Serie um Küss den Frosch-Prinzessin Tiana auf Disney+ wurde eingestampft

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Disney die Fantasy-Serie um Tiana sowie ein separates Langfilmprojekt eingestampft haben, das ebenfalls hätte auf Disney+ erscheinen sollen. Die Nachricht kommt, nachdem die Serie 2020 im Zuge weiterer Streaming-Projekte von Disney angekündigt wurde, darunter eine Serienfortsetzung um Disney-Prinzessin Vaiana. Diese wurde letztendlich in einen Spielfilm umgewandelt, der uns Ende letzten Jahres als Vaiana 2 auf der großen Leinwand erreicht hat und dort über eine Milliarde US-Dollar einnehmen konnte.

Schaut hier einen Trailer zu Küss den Frosch:

Kuess den Frosch - Trailer B (Deutsch)

Während Tiana-Fans sich statt der Serie auf kein weiteres Kino-Abenteuer der Disney-Prinzessin freuen dürfen, soll dennoch ein anderes Projekt aus dem Küss den Frosch-Kosmos entwickelt werden. So soll ein kurzformatiges Special um Tiana entstehen. Näheres dazu ist nicht bekannt, doch soll Joyce Sherrin als Regisseurin und Drehbuchautorin fungieren und von Steve Anderson als Co-Regisseur unterstützt werden.

Neues Disney-Projekt um Küss den Frosch kommt als Kurzformat

Pixar hatte letztes Jahre bekanntgegeben, dass das Studio keine langen episodischen Formate (also klassische Serien) nach Vertretern wie Traum Studios und Win or Lose mehr priorisieren würde. Ob Disney hier jetzt vollkommen nachzieht, bleibt abzuwarten. Der Fokus auf kurze Formate wurde in vergangenen Jahren bereits mit Kurzfilm-Serien wie Zoomania+ und Baymax! losgetreten. Die Kurzfilm-Serie Bluey, die Disney+ lizenziert, mauserte sich in den USA 2024 laut dem Hollywood Reporter zur erfolgreichsten Serie auf dem Streamer.

Küss den Frosch entführt uns ins New Orleans des Jahres 1926, wo Jazz und Blues das alltägliche Leben der Stadtbewohner:innen bestimmen. Mittendrin träumt die junge Kellnerin Tiana von einem eigenen Restaurant. Als ihr ein Frosch über den Weg hüpft und behauptet der verzauberte Prinz Naveen zu sein und ihr einen Wunsch zu erfüllen, wenn Tiana ihm zur Hilfe eilt, glaubt sie ihren Traum in greifbarer Nähe zu wissen. Doch es kommt natürlich vollkommen anders, als gedacht...