Fast 200 (!) Euro am Black Friday sparen: Die JBL PartyBox 310 begeistert mit fettem Bass, einer spektakulären Lichtshow und superstarkem Akku

Am Black Friday gibt es wieder richtig gute Angebote, darunter auch die JBL Partybox 310, die bei MediaMarkt um 31 Prozent reduziert wurde. Egal ob bei der Party im Park, am See oder zu Hause, die transportfähige Bluetoothbox mit vielen Features macht überall eine gute Figur.

Die JBL PartyBox 310 hält, was der Name verspricht, denn diese Lautsprecher geben eurer nächsten Feier mit 240 Watt Signature Sound richtig Wumms. Und das nicht nur zu Hause oder im eigenen Garten – die Partybox wird auch gerne mal ausgeführt. Mit dem Teleskopgriff und den integrierten Rollen lässt sie sich super transportieren und verfügt dabei noch über ein spritzwassergeschütztes Gehäuse.

Bei MediaMarkt gibt es die Lautsprecher am Black Friday um 31 Prozent reduziert, das heißt für nur 399 Euro. JBL PartyBox 310 bei MediaMarkt Deal Zum Deal JBL Partybox mit Lichtshow, Karaoke und vielen Features Die JBL Partybox 310 bietet nicht nur was für die Ohren, sondern auch für die Augen. In unterschiedlichen Farben tanzt eine synchronisierte Lichtshow im Rhythmus zum Beat, dabei gibt es verschiedene Einstellungen für die Stimmungen, von leichtem Pulsieren bis zum starken Stroboskopeffekt. Wer keine Steckdose in der Nähe hat, kann dank der langen Akkulaufzeit bis zu 18 Stunden durchfeiern. MediaMarkt Neben einigen Extras macht vor allem das Karaoke-Feature richtig Spaß. Die PartyBox 310 * ist vor allem für Karaoke-Liebhaber geeignet, denn sie bietet doppelte Mikrofon- und Gitarreneingänge. Und wenn dann Robbie Williams Angel durch die Lautsprecher dröhnt, hört sich eure Stimme dank integrierten Voice Tuning gleich doppelt so gut an. Hier können dann auch die Soundeffekte wie Signalhorn, Applaus oder Buuhen zum Einsatz kommen und für den ein oder anderen Lacher sorgen.

Die vielen Funktionen lassen sich über die PartyBox-App ganz einfach steuern, das manuelle Bedienfeld verfügt über eine Hintergrundbeleuchtung, die sich bei Dunkelheit einschaltet. Wer nicht möchte, dass die Gäste ständig an der Playlist herumpfuschen, kann die Songs auch auf einen USB-Stick laden und unkompliziert über den USB-Port abspielen, damit zum Musik-Set wie geplant getanzt werden kann. Weitere Partyboxen im Black Friday-Angebot Die Bluetooth-Box SRS-XV800 von Sony * liegt preislich leicht höher und ist im Angebot für 500 Euro erhältlich. Eine Lichtshow und Karaoke-Möglichkeit werden ebenfalls geboten, zusätzlich gibt das Modell von Sony den Ton in alle Richtungen ab, auch nach hinten. Günstiger wird es da mit den Partylautsprechern X61200 von Medion Life *. Mit zweimal 80 Watt Lautsprechern ist sie nicht ganz so leistungsstark, dafür ist hier für 250 Euro sogar ein Mikrofon enthalten. Wer vor allem gerne draußen oder unterwegs feiert, für den lohnt sich eine Partybox, denn die sind trotz der Größe gut transportfähig und haben richtig viel Kraft und starke Akkuleistungen, damit du und deine Gäste bis in die Morgenstunden ungestört feiern könnt. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.