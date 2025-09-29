Fast 3 Stunden langes Sci-Fi-Meisterwerk heute im TV: Es zählt schon jetzt zu den besten Filmen aller Zeiten

Die Erde stirbt und die Menschheit sucht verzweifelt nach einer neuen Heimat: In Christopher Nolans Interstellar steht alles auf dem Spiel. Heute Abend läuft das Sci-Fi-Epos im Fernsehen.

Christopher Nolan ist nicht nur ein begnadeter Blockbuster-Regisseur. Besonders spannend wird es, wenn er sich ins Science-Fiction-Genre begibt. Hier hat Nolan drei herausragende Filme abgeliefert, die alle auf ihre eigene Weise beeindrucken. Namentlich handelt es sich hierbei um Inception, Interstellar und Tenet.

Der beste der drei Filme läuft heute Abend im Fernsehen: Interstellar ist ein Sci-Fi-Epos, wie man es nur selten zu Gesicht bekommt. Nolan bewegt sich auf den Spuren von Stanley Kubricks Sci-Fi-Meisterwerk 2001: Odyssee im Weltraum und entführt uns in die unendlichen Weiten des Weltraums, wo die Grenzen der Zeit gebogen werden.

Heute im TV: Interstellar läuft heute Abend am 5. Oktober 2025 um 20:15 Uhr auf RTL ZWEI. Mit Werbung geht die Ausstrahlung bis 23:35 Uhr. Die Wiederholung folgt nachts um 02:10 Uhr.

Sci-Fi-Highlight: In Christopher Nolans Interstellar sucht die Menschheit eine neue Heimat

Bevor wir mit Raumschiffen die Dunkelheit des Alls erobern, finden wir uns auf der staubigen Erde wieder. Die Menschen haben mit Ressourcenknappheit zu kämpfen. Jede Ernte fällt schlechter aus als die im Vorjahr. Eine Zukunft hat dieser Planet nicht. Daher wird ein geheimes NASA-Projekt ins Leben gerufen, um die Menschheit zu retten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Interstellar schauen:

Interstellar - Trailer (Deutsch) HD

Angeführt wird die Mission von dem Ex-Piloten Cooper (Matthew McConaughey), der sich auf der Erde als Farmer durchschlägt, obwohl er sich in der Kälte des Weltraums mehr zu Hause fühlt. Dennoch zögert er, als er wieder in den Pilotensitz bestellt wird. Denn um die Menschheit zu retten, muss er seine eigene Familie zurücklassen.

Die gigantischen Bilder von Kameramann Hoyte Van Hoytema und der majestätische Soundtrack von Komponist Hans Zimmer machen Interstellar zu einem Sci-Fi-Highlight, das an Größe kaum zu übertreffen ist. Nolan hat ein filmisches Monument geschaffen, das die Leinwand (oder den heimischen Bildschirm) zum Beben bringt.

Zum Weiterlesen: Die Handlung und das Ende von Interstellar erklärt

Umso beeindruckender ist es, dass Nolan nicht den emotionalen Kern der Geschichte vergisst. Weit abseits der Entdeckung neuer Planeten geht es in Interstellar um eine herzzerreißende Vater-Tochter-Geschichte, die über Raum und Zeit hinweg erzählt wird. Interstellar ist mit Abstand Nolans berührendster Film.

Dieser Artikel wurde erstmals in ähnlicher Form im April 2023 bei Moviepilot veröffentlicht.