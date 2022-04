Interstellar: Die ultimative Erklärung für das Ende und die Handlung des Sci-Fi-Films

Das Ende von Christopher Nolans Interstellar ist nicht leicht zu verstehen. Wir erklären euch, was die letzten Minuten des gigantischen Science-Fiction-Blockbusters bedeuten.

Nur wenige Filme Science-Fiction-Blockbuster sind so verwirrend wie Christopher Nolans Weltraumepos Interstellar. Besonders am Ende des fast dreistündigen Films überschlagen sich die Ereignissen – an verschiedenen Orten und in verschiedenen Zeitebenen. Deshalb haben wir die wichtigsten Punkte zusammengefasst.



Wie erklären:

Die Handlung von Interstellar

Das Ende von Interstellar

Die Planeten in Interstellar

Den Tesserakt in Interstellar



Die Dimensionen in Interstellar



Die Bedeutung der Liebe in Interstellar

Die Handlung und das Ende von Interstellar erklärt

Interstellar entführt ins Jahr 2067, wo Staubstürme und ausbleibende Ernten die Erde in einen zunehmend unfreundlichen Ort für die Menschheit verwandeln. Die einzige Möglichkeit, das Überleben der menschlichen Spezies zu sichern, ist die Flucht in den Weltraum. Doch hier warten große Gefahren und Herausforderungen.



Im Rahmen des geheimen NASA-Projekts Lazarus werden zwölf Wissenschaftler:innen durch ein Wurmloch geschickt, das sich in der Nähe des Planten Saturn befindet. Dieses Wurmloch führt in eine andere Galaxie. Im dortigen Planetensystem befinden sich das Schwarze Loch Gargantua und zwölf vielversprechende Planeten.

Hier könnt ihr den Trailer zu Interstellar schauen:

Interstellar - Trailer (Deutsch) HD

Die Lazarus-Mission beginnt zehn Jahre vor dem Einsetzen der Haupthandlung und führt zu folgendem Ergebnis: Nur drei der Wissenschaftler:innen senden Daten zurück, die auf eine potentielle neue Heimat für die Menschheit hinweisen. Daraufhin soll der ehemalige NASA-Pilot Cooper (Matthew McConaughey) eine neue Expedition starten.



Gemeinsam mit Dr. Amelia Brand (Anne Hathaway), Doyle (Wes Bentley), Romilly (David Gyasi) und dem Roboter TARS begibt sich Cooper mit dem speziell für diesen Zweck entwickelten Raumschiff Endurance auf den Weg durch das Wurmloch zu den drei Planeten, um sie auf ihre Bewohnbarkeit zu untersuchen.

Millers Planet: Aufgrund der gravitationsbedingten Zeitdilatation, die aus der Nähe zum Schwarzen Loch resultiert, entspricht hier eine Stunde sieben Jahren auf der Erde. Millers Planet ist komplett mit Wasser überzogen und unbewohnbar.

Aufgrund der gravitationsbedingten Zeitdilatation, die aus der Nähe zum Schwarzen Loch resultiert, entspricht hier eine Stunde sieben Jahren auf der Erde. Millers Planet ist komplett mit Wasser überzogen und unbewohnbar. Manns Planet: Wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um eine eisige Welt, die ebenfalls keine Heimat für die Menschheit bietet. Dr. Mann (Matt Damon) hat die Daten gefälscht, um seine eigene Haut zu retten.

Wie sich herausstellt, handelt es sich hierbei um eine eisige Welt, die ebenfalls keine Heimat für die Menschheit bietet. Dr. Mann (Matt Damon) hat die Daten gefälscht, um seine eigene Haut zu retten. Edmunds' Planet: Die letzte Option, die der Menschheit bleibt, ist Edmunds Planet. Um diesen zu erreichen, ist ein Schleudermanöver notwendig, das mithilfe der Anziehungskraft des Schwarzen Lochs durchgeführt wird.

Cooper opfert sich, damit Brand den dritten Planeten erreichen kann. Cooper wird in das Schwarze Loch gesogen und findet sich in einem riesigen Tesserakt wieder, in dem er Kontakt zu seiner Tochter Murph (jung: Mackenzie Foy, erwachsen: Jessica Chastain) aufnehmen kann, die er zu Beginn des Films auf der Erde zurückgelassen hat.

Wie genau funktioniert der Tesserakt in Interstellar?

Als Tesserakt wird ein vierdimensionaler Hyperwürfel bezeichnet. Im Fall von Interstellar befindet sich dieser Würfel im Schwarzen Loch Gargantua, wo er von fünfdimensionalen Wesen platziert wurde. Bei diesen Wesen haben wir es nicht mit Aliens zu tun. Es sind einfach die Menschen aus der Zukunft.



Woher kommt die fünfte Dimension? Zusätzlich zum Raum, der sich in Breite, Höhe und Tiefe aufteilt, und der Zeit spielt Interstellar mit der Gravitationskraft als fünfte Dimension. Diese ermöglicht es den Menschen, die Zeit als Strahl wahrzunehmen. So kann Cooper im Tesserakt an einen bestimmten Punkt springen.

© Warner Bros. Interstellar: Cooper im Tesserakt

Die Menschen aus der Zukunft stellen Cooper das Werkzeug bereit, das er benötigt, um die Informationen, die er zusammen mit TARS über das Schwarze Loch gesammelt hat, an die Menschen in der Vergangenheit weiterzugeben, konkret seine Tochter. Aufgrund der gravitationsbedingten Zeitdilatation ist Murph inzwischen erwachsen.

Da der Tesserakt die verschiedenen Dimensionen überbrückt, kann Cooper die Informationen aus dem schwarzen Loch an Murph übermitteln. Murph vereint durch das erlangte Wissen die Relativitätstheorie mit der Quantenphysik. Dank der Vollendung dieser Theorie kann die Menschheit von der sterbenden Erde evakuiert werden.

Warum ist die Liebe in Interstellar so wichtig?

Viele Ereignisse in Interstellar lassen sich aus wissenschaftlicher Perspektive erklären. Für den großen Schlüsselmoment zieht der Film etwas anderes in Betracht: die Liebe. Nolan betont damit die Menschlichkeit im Kern seines Weltraumabenteuers. Die emotionale Bindung gibt Cooper das Vertrauen, dass Murph seine Botschaft trotz der großen Distanz überhaupt versteht.

Cooper kommuniziert sowohl mit der jungen als auch der erwachsenen Murph:

In jungen Jahren spricht Murph von einem Geist, der ihr durch das Bewegen des Sekundenzeigers einer Armbanduhr Morsezeichen schickt, die u.a. die Koordinaten zum geheimen NASA-Stützpunkt sowie die die Botschaft "Bleib!" beinhalten.

spricht Murph von einem Geist, der ihr durch das Bewegen des Sekundenzeigers einer Armbanduhr Morsezeichen schickt, die u.a. die Koordinaten zum geheimen NASA-Stützpunkt sowie die die Botschaft beinhalten. Als Erwachsene findet Murph heraus, dass der Geist niemand Geringeres als ihr Vater ist, der durch die Morsezeichen die Daten aus dem Schwarzen Loch schickt. Die Armbanduhr hat er ihr vor seiner Abreise als Andenken zurückgelassen.

Das Motiv der Liebe spielt neben der Zeit die wichtigste Rolle in Interstellar und wird bereits vor dem Finale eingeführt. Brand bezeichnet die Liebe als einzige Kraft, die alle Grenzen und Dimensionen überwinden kann.

Was ist das für ein Planet am Ende von Interstellar?

In den letzten Atemzügen von Interstellar spielt die gravitationsbedingte Zeitdilatation noch einmal eine wichtige Rolle. Da sich der Tesserakt im Schwarzen Loch befindet, wirkt sie sich besonders stark aus: Für Cooper vergehen nur wenige Minuten, für die Menschheit dagegen 51 Jahre. Auf einer Raumstation kommt Cooper wieder zu sich.

© Warner Bros. Interstellar: Grant auf Edmunds' Planet

Von einem Arzt erfährt er, dass er eigentlich 124 Jahre alt sein müsste, obwohl er sich äußerlich nicht verändert hat. Es folgt ein Wiedersehen zwischen Cooper und Murph, die jetzt 90 Jahre alt ist und von Ellen Burstyn gespielt wird. Aus dieser Zeit stammen auch die Interviews zu Beginn des Films, die an das Leben auf der Erde zurückerinnern.

Schlussendlich stiehlt Cooper ein Raumschiff und macht sich mit TARS auf die Suche nach Brand, die inzwischen auf Edmunds' Planeten angekommen ist. Es wird angedeutet, dass dieser bewohnbar ist und der Menschheit eines Tages eine neue Heimat bieten kann. An diesem Punkt endet der Film und der Rest bleibt unserer Vorstellung überlassen.

Kommt Interstellar 2 von Christopher Nolan?

Das Ende von Interstellar stellt die Möglichkeit einer Fortsetzung in den Raum. Cooper bricht zu einem neuen Abenteuer auf, Brand findet Edmund's Planet und die Menschheit hat eine Zukunft. Bisher hat Nolan jedoch noch nie eine seiner Originalgeschichten fortgesetzt. Auch wenn Interstellar sehr erfolgreich war, sollten wir uns keine allzu großen Hoffnungen auf Teil 2 machen.

