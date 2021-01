Fate The Winx Saga auf Netflix: Nach dem Schock-Ende wird Staffel 2 noch brutaler

Wann kommt die 2. Staffel von Fate the Winx Saga? Die Netflix-Serie verschmilzt Riverdale & Harry Potter zu aufregender Feen-Fantasy und entet schockierend.

Mit Fate: The Winx Saga adaptiert Netflix die beliebte Zeichentrickserie Winx Club als düstere Fantasy-Serie mit Anleihen an Riverdale und Harry Potter. Nach nur 6 Folgen sind die magischen Abenteuer der Feen Bloom, Stella, Musa, Aisha und Terra schon wieder vorbei.

Der fiese Cliffhanger am Ende macht das Warten auf Staffel 2 schon jetzt zur Qual. Aber wird es eine Fortsetzung geben? Wir haben euch alle Infos zu Verlängerung, Start und Handlung von Fate: The Winx Saga Staffel 2 auf Netflix zusammengetragen.

Fate The Winx Saga Staffel 2 ist bei Netflix schon in Arbeit

Offiziell wurde Fate The Winx Saga Staffel 2 noch nicht von Netflix bestellt. Wie What's on Netflix aber schon im Juni 2020 berichtete, soll die Verlängerung bereits hinter den Kulissen stattgefunden haben.

Bis zur offiziellen Verkündung weiterer Folgen wird Netflix erst die Entwicklung der Abrufzahlen in den ersten Wochen nach Start abwarten.

Fate: The Winx Saga Staffel 2 - Wie geht es nach dem Schock-Ende weiter?

Achtung, Spoiler zum Finale von Staffel 1: Am Ende von Fate: The Winx Saga Staffel 1 überschlagen sich die Ereignisse für die Feen und Spezialist*innen von Alfea. Der Angriff durch die Horde von Verbrannten kann überraschend von Bloom gestoppt werden, als sie ihre wahre Feuer-Kraft (inklusive Feuer-Flügel) entfesseln kann.

Schaut den Trailer zur Netflix-Serie Fate: The Winx Saga:

Fate The Winx Saga - S01 Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Wir erfahren, dass Bloom Teil einer 1000 Jahre alten Legende ist und in ihr die sagenhafte Kraft der Drachenflamme schlummert - die mächtigste existierende Magie, die auch die Verbrannten erschaffen hat. Diese will Rosalind für ihre Zwecke einsetzen und geht dafür sogar wortwörtlich über Leichen.

In der schockierendsten Szene der gesamten Staffel bricht Rosalind ihrer Gegenspielerin, der Schulleiterin Farah Dowling, das Genick und vergräbt ihre Leiche durch Magie im Boden. Am Ende wird die Schule von Rosalind als neue Direktorin übernommen. An ihrer Seite Skys totgeglaubter Vater Andreas, der fortan die Spezialist*innen trainiert sowie Königin Luna.

Wenn Staffel 2 beginnt, wird einiges in Alfea anders sein. Bloom und ihre Freundinnen wissen nicht, dass Dowling tot ist. Und die neue Schulleitung will die Schüler*innen zu einer gefährlichen Armee ausbilden. Eines ist sicher: Bloom und ihr Winx Club werden erneut dunkle Geheimnisse aufdecken und die neue Führungsspitze von Alfea aufhalten müssen.

Hexen in The Winx Saga? Staffel 2 hat einige Fragen zu beantworten

Für Fans der Zeichentrick-Vorlage ergibt sich eine weitere spannende Frage für die kommende 2. Staffel: Ist die intrigante Schülerin Beatrix in Wahrheit gar keine Fee, sondern eine Hexe? Bisher traten in Fate: The Winx Saga noch keine Hexen in Person auf.

© Netflix Fate The Winx Saga

Sowohl Bloom als auch Beatrix sollen auf dem Dorf der ermordeten Bluthexen als Babies gerettet worden sein. Wir erfahren, dass dies in Bezug auf Bloom eine Lüge war. Aber was ist mit Beatrix?

Beatrix könnte tatsächlich nach der Vernichtung des Hexendorfes vor 16 Jahren von Rosalind aufgefunden worden sein. Dieser Twist wäre ein genialer Verweis auf die Zeichentrickserie Winx Club, in der das Hexentrio der Trix (Bea-Trix!) als Erzfeindinnen der Feen auftreten.

Weitere Fragen, die Fate The Winx Saga Staffel 2 beantworten muss:

Wer sind Blooms wahre Eltern?

Wo war Andreas (Ken Duken) die letzten 16 Jahre?

Was ist Rosalinds wahres Ziel?

Was hat sie mit der Drachenflamme bzw. Bloom vor?

Ein magischer Krieg steht bevor - aber gegen wen?

Fate: The Winx Saga - Wann startet Staffel 2 bei Netflix?

Aktuell gibt es noch keine Informationen dazu, wann die Dreharbeiten zur 2. Staffel von Fate beginnen könnten. Aufgrund der dramatischen Entwicklung der Corona-Pandemie in Irland (wo die Serie gedreht wird), könnte Staffel 2 länger auf sich warten lassen.

Die Produktion der ersten 6 Folgen dauerte 4 Monate an und zog eine aufgrund der vielen Computereffekte lange Postproduktion nach sich. Sollten die Arbeiten an der 2. Staffel bald beginnen, dann könnte Fate: The Winx Saga Staffel 2 frühestens Anfang 2022 bei Netflix starten.

