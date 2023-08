Finger weg! Bei Amazon Prime gibt's jetzt einen Monster-Film, der euch 99 Minuten Lebenszeit und 30 Millionen Gehirnzellen stehlen wird

Wenn euch Amazon Prime heute einen neuen, interessant wirkenden Monster-Horror vorschlägt: Rennt weg! The Requin hat keine einzige Minute eurer Lebenszeit verdient.

Amazon Prime nimmt am heutigen Montag einen Film ins Angebot auf, der mir einen düsteren Film-Abend beschert hat. Auf den ersten Blick, als Poster-Kachel bei einem Streaming-Dienst, wirkt The Requin nicht wie das Desaster, das sich hinter ihm verbirgt. Er schreit nicht "Trash!" wie andere Monster-Filme, die Sharkbear vs. Mega-Octopus heißen.

Wenn man The Requin anwirft, erwartet man einen dichten, reduziert inszenierten Hai-Survival-Thriller im Stil von The Shallows. Er hat doch immerhin 90s-Star Alicia Silverstone (Clueless) von sich überzeugt! The Requin ist all das aber nicht und ich will euch vor dieser perfiden Film-Falle bewahren.

Worum geht es in The Requin und warum heißt The Requin überhaupt "The Requin"?

"Requin" ist französisch und bedeutet einfach nur: Hai. Warum der Film einen französischen Titel wählte, wird im Verlauf der Handlung nicht klar. Es geht nicht mal um einen bestimmten Hai, geschweige denn einen Hai mit französischer Verwandtschaft oder was auch immer.

Leonine Alicia Silverstone in The Requin

In dem Thriller will ein Pärchen (Alicia Silverstone und James Tupper) in einem Strand-Resort in Vietnam Urlaub machen. Doch das malerische Stelzenhaus auf dem Wasser wird zur Todesfalle, als ein Tropensturm nachts über die Küste hereinbricht und die Hütte mitreißt. Plötzlich müssen die beiden Urlaubenden auf offener See und ohne Vorräte überleben. Dabei haben sie nicht nur die Elemente sowie Hunger und Durst zu fürchten, sondern auch eine Schar Haie.



Einige Fakten zu The Requin:

Er dauert mit Abspann lange 99 Minuten

Seine Produktion kostete angeblich 8,5 Millionen US-Dollar

Regie führte Le-Van Kiet, der mindestens zwei richtig Filme gute erschuf: Furie und The Princess

Laut Box Office Mojo lief The Requin nur in Serbien, Montenegro, Kroatien und den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Kinos und spielte dort 130.000 Dollar ein In Deutschland erhielt er lediglich eine Auswertung fürs Heimkino

Zahlen des Grauens: Die Bewertungen von The Requin sind unterirdisch

Das sind die Bewertungen für The Requin im Überblick:

IMDB: 2,6 von 10

Metacritic: 3,3 von 10

FILMSTARTS : 1,6 (User) und 2,0 (Kritik) von 5

: 1,6 (User) und 2,0 (Kritik) von 5 Moviepilot: 2,0 von 10

Ich: 1,5 von 10

Ja, The Requin hat jede einzelne Hass-Wertung verdient

Leonine Ein Bild, das ihr auf keinen Fall in The Requin sehen werdet

8,5 Millionen US-Dollar sind nicht viel, aber auch nicht nichts (der Horror-Überraschungs-Hit Talk to Me kostete zum Beispiel nur 4,5 Millionen). Und in The Requin spielen Menschen mit, deren Gesichter man schon mal irgendwo anders gesehen hat. Auf diesem Niveau hab ich selten einen zielloseren und hässlicheren Film gesehen. Manchmal rennt Alicia Silverstone über einen Steinstrand und es wirkt, als hätte jemand vergessen, den Hintergrund einzufügen.

Das Drehbuch hat offenbar spätestens ab der Hälfte aufgegeben, Szenen, die direkt aufeinander folgen, sinn- und spannungsstiftend miteinander zu verknüpfen. So entstehen fiebertraumartige Momente, in denen ein Hai Alicia Silverstone anknabbert, während sie in knöcheltiefem Wasser liegt. Zu diesem Zeitpunkt war es schon zu spät für mich – der Rückweg war, metaphorisch gesprochen, länger als der Rest der Reise. Das sind Abende, an denen man sich von einem Film nicht gefesselt, sondern gefangen fühlt.

Euch will ich das ersparen: Lasst die Finger von The Requin. Tut euch das, wenn überhaupt, nur aus morbider Neugier an. Und ich will am Ende keine Klagen hören. Ihr wurdet gewarnt ...

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.