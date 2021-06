Fire TV-Geräte am Amazon Prime Day mehr als 50 Prozent reduziert: Cube, Stick, Tablets & mehr

Der Prime Day 2021 läuft seit heute. Was sind die besten Spar-Gelegenheiten? Auch dieses Jahr bietet der Versandhändler seine Fire-TV-Geräte besonders günstig an. Wir stellen euch die besten Angebote vor.

Fire TV-Stick, Fire-Fernseher, Fire-Tablets und so weiter: Amazon kann inzwischen eine große Palette eigener Elektronik-Geräte vorweisen. Am Prime Day, der seit heute und noch bis morgen läuft, bietet der Versandhändler die Produkte traditionell besonders günstig an. In der Übersicht: Alle reduzierten Amazon-Produkte *

Wir zeigen euch unten die besten Amazon Prime Day-Angebote zu Fire-Geräten. Wir haben beobachtet: Die Rabatte umfassen teilweise 50 Prozent Nachlass auf den üblichen Verkaufspreis. Hier kommt ihr zu unserem Prime Day-Ratgeber mit den besten Tipps und Tricks zum Sparen.

Das besten Fire-Angebote am Prime Day 2021: Der Fire TV Cube von Amazon

© Amazon Fire TV Cube von Amazon

Hier könnt ihr am meisten sparen. Den Fire TV Cube bietet Amazon noch bis morgen 0 Uhr mit einem 50 Prozent-Rabatt an.

Fire TV Cube *



Normalpreis: 119,99 Euro

Prime Day-Preis: 59,99 Euro

Top-Angebot am Prime Day: Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung

© Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD

Zum Aufrüsten des Heimkinos lohnt sich ebenfalls dieses Angebot. Der aktuellste und leistungsstärkste Fire-TV-Stick macht euren Fernseher zum Multimedia-Gerät. Inzwischen umfasst der Stick auch die Streaming-App von Sky Ticket, von Netflix, Disney+, DAZN und vielen Mediatheken ganz zu schweigen. Den 4K-Stick reduziert Amazon noch bis morgen 0 Uhr um satte 52 Prozent.

Fire TV Stick 4K Ultra HD mit Alexa-Sprachfernbedienung *

Normalpreis: 59,99 Euro

Prime Day-Preis: 28,99 Euro

Der Tablet-Tipp: Fire HD 8-Tablet mit 8-Zoll-HD-Display

© Amazon Fire HD 8-Tablet mit 8-Zoll-HD-Display

So gut wie alle erhältlichen Amazon-Tablets sind reduziert während der Angebots-Tage. Das folgende Modell lohnt sich besonders mit seiner Ersparnis von 38 Prozent.

Fire HD 8-Tablet mit 8-Zoll-HD-Display *



Normalpreis: 129,99 Euro

Prime Day-Preis: 79,99 Euro

Das musst du beim Prime Day beachten

Beim Prime Day kannst du nur mitmachen, wenn du ein laufendes Abo bei Amazon Prime * hast.

Unser Tipp für alle, die noch kein Prime-Abo haben: Schließe ein paar Tage vor Beginn ein Amazon Prime Probe-Abo * ab. Prüfe die Prime Day-Angebote am 21. und 22. Schlag zu, wenn dir etwas gefällt und profitiere vom kostenlosen Versand mit Prime.

Danach kannst du dich entscheiden: Willst du das Abo behalten? Wenn nicht, musst du innerhalb von 30 Tagen nach Abschluss des Probe-Abos * kündigen. Das geht online mit wenigen Klicks. Dann sparst du nämlich die 7,99 Euro, die Prime normalerweise pro Monat kostet.

Warum lohnen sich 4K-Geräte fürs Heimkino?

Die hohe Auflösung von 4K-Geräten, etwa Fernsehern, ermöglicht mehr Details und flüssigere Bewegungen beim Abspielen von Filmen und Serien. Die Hintergründe werden schärfer, was gerade bei aufwendigen Blockbustern mit vielen Effekten, aber auch Sportübertragungen von besonderer Bedeutung ist.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.