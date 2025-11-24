Florence Pugh bereut nur einen einzigen Film und der streamt bei Netflix: "Ich brauchte das Geld"

In der Laufbahn jedes Stars gibt es wohl diesen einen Film, von dem man lieber die Finger gelassen hätte. Das gilt auch für Marvel-Darstellerin Florence Pugh.

In der Gegenwart zählt Florence Pugh (Midsommar, Thunderbolts*) sicher zu den gefragtesten Darsteller:innen und kann sich ihre Filme aussuchen. Doch das war nicht immer so. Es gibt da diesen einen Netflix-Streifen, den Pugh lieber nie gedreht hätte.

Dieser Horrorfilm würde für Florence Pugh heute nicht mehr in Frage kommen

Kürzlich berichtete Comic Book Movie , dass Florence Pugh einen ihrer früheren Filme bereut. Es handelt sich um die Netflix-Produktion Malevolent - Und das Böse existiert doch. Inszeniert von Olaf de Fleur Johannesson, erschien der Horrorfilm 2018.

Pugh spielt darin eine Betrügerin namens Angela, die gemeinsam mit ihrem Bruder Jackson (Ben Lloyd-Hughes) behauptet, Geister zu sehen – und Geld für deren "Austreibung" verlangt. Es kommt, wie es kommen muss: Angela gerät in einen echten Spuk und muss sich mit den Konsequenzen auseinandersetzen.

Laut Pugh nicht ihre beste Entscheidung:

Das ist wahrscheinlich der einzige Film, den ich lieber nie gedreht hätte. Ich glaube, jeder hat so einen Film. Ich glaube, es war einfach ein Film, den ich gedreht habe, weil ich jünger war und ich brauchte das Geld.

Und ergänzte:

Und ich dachte mir: 'Na ja, das ist natürlich toll.' Und dann kam ich dort an, und es war gar nicht toll.

Aus welchem Grund es keine besonders angenehme Erfahrung war, hat die Schauspielerin offen gelassen. Allerdings ist es kein Geheimnis, dass Filmdrehs häufig eine nervenaufreibende Angelegenheit sein können.

Auch das Publikum ließ Netflix-Horror Malevolent kalt

Der Film kam übrigens nicht nur bei der Schauspielerin wenig gut an. Bei Rotten Tomatoes konnte der Film nur 54% abstauben. Auch die Moviepilot-Community bedachte die Produktion mit einer unterwältigten Bewertung von 4,4. Doch zum Glück für Florence Pugh war dies bei weitem nicht ihr letzter Film.

Im Gegenteil: Die Schauspielerin hat in den vergangenen Jahren förmlich die Leinwand erobert. Sie erlangte Bekanntheit in Filmen wie Midsommar, überzeugte in Oppenheimer und war in Black Widow und Thunderbolts* zu sehen. Ein zweites Malevolent hat sie wohl nicht mehr zu befürchten.