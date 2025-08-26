Fluch der Karibik-Frust: Johnny Depp hatte große Pläne für Jack Sparrow-Ende

Viele Fluch der Karibik-Fans waren vom letzten Teil der Reihe enttäuscht. Auch Johnny Depp wollte selbst an einem sechsten Film mitarbeiten, um Jack Sparrow würdig zu verabschieden.

Vor Gericht wurde 2022 der öffentliche Rechtsstreit zwischen Johnny Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard ausgetragen. Neben privaten Details drehten sich die Gespräche teilweise auch um die Schauspielkarriere des Stars. So stellte Depp unter anderem klar, dass er für kein Geld der Welt zu Fluch der Karibik zurückkehren würde.

Das Franchise hat ihm wohl trotzdem noch am Herzen gelegen. Vor Gericht sprach er auch darüber, dass er am liebsten persönlich für einen verdienten Fluch der Karibik-Abschluss rund um Jack Sparrow & Co. gesorgt hätte.

Johnny Depp sollte an einem Punkt an Fluch der Karibik 6 mitschreiben

Wie unter anderem Screen Rant berichtet hat, sprach Johnny Depp bei der Gerichtsverhandlung auch über Details zu verworfenen Fluch der Karibik 6-Plänen. Dabei stellte er selbst klar, dass er sehr an einem würdigen Abschied für Jack Sparrow und seine Crew interessiert war und dafür sogar als Drehbuchautor an der Blockbuster-Fortsetzung mitarbeiten sollte:

Ich wurde tatsächlich angesprochen, um am Drehbuch von Fluch der Karibik 6 mitzuwirken… Mein Gefühl war, dass diese Charaktere in der Lage sein sollten, sich sozusagen richtig zu verabschieden.

Ein Franchise kann nur eine gewisse Zeit lang bestehen, und es gibt einen Weg, ein solches Franchise zu beenden. Und ich dachte, dass die Charaktere es verdient hätten ... um ihr Franchise sehr gut zu beenden. Ich hatte vor weiterzumachen, bis es Zeit war, aufzuhören.

Spätestens nach den ersten drei Filmen lief die finanziell sehr erfolgreiche Fluch der Karibik-Reihe aus mehreren Gründen immer stärker aus dem Ruder. Mit Teil 4 und 5 waren viele Fans dann nicht mehr zufrieden.

Mitte 2020 wurde von Plänen für einen neuen Fluch der Karibik-Film mit Margot Robbie berichtet. Seitdem gab es dazu aber keine aktuellen Meldungen mehr. Produzent Jerry Bruckheimer sprach aktueller darüber, dass Depp die Tür für einen neuen Film offen stehen würde. Teil 6 könnte ein Reboot der Reihe werden.

Dieser Artikel ist in ähnlicher Form erstmals im April 2022 auf Moviepilot erschienen.