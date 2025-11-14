Seit 40 Jahren fragen wir uns, wer dieses Foto in Zurück in die Zukunft gemacht haben könnte

Zurück in die Zukunft ist ein Kult-Klassiker, der auch nach vier Dekaden immer noch Fragen aufwirft. Eine davon dreht sich um das bedeutsame Familienfoto der McFlys.

Auch 40 Jahre nach dem Kinostart von Zurück in die Zukunft hat das Sci-Fi-Abenteuer nichts von seiner Faszination verloren. So beschäftigen sich Fans auch heute noch mit den essenziellen Fragen, die der Zeitreise-Film und seine beiden nicht weniger unterhaltsamen Fortsetzungen aufgeworfen haben:

Wie funktioniert ein Fluxkompensator wirklich? Wo kann ich selbstschnürende Schuhe herbekommen? Und wer hat das Foto der McFly-Geschwister geschossen? Vor allem letztere Frage ist ein bisher ungelöstes Mysterium, das ein paar Ungereimtheiten im Zurück in die Zukunft-Kosmos offenbart. Doch warum eigentlich?

Das Foto aus Zurück in die Zukunft wirft Fragen auf

Im Film von 1985 stellt das besagte Foto ein Schlüsselelement der Handlung dar. Es zeigt Protagonist Marty McFly (Michael J. Fox) mit seinen Geschwistern Dave (Mark McClure) und Linda (Wendie Jo Sperber) harmonisch in einem Garten vor einem Brunnen. Anhand dieses Fotos werden Marty im Laufe des Films die Konsequenzen seiner Reise in die Vergangenheit visuell vor Augen geführt.

Denn als er im Jahr 1955 auf die jüngere Version seiner Mutter Lorraine (Lea Thompson) trifft und diese romantisches Interesse an ihm zeigt, ist die Beziehung seiner Eltern plötzlich gefährdet und damit auch die Geburt ihrer drei Kinder Marty, Dave und Linda. So sieht das ursprüngliche Foto aus:

Der Film verdeutlicht dies, indem zunächst seine Geschwister und schließlich sogar Marty selbst aus dem Bild verschwinden. Seht hier die andere Version des Fotos:

Die Frage, die sich dabei natürlich stellt: Wenn die McFly-Familie gar nicht existiert, wer hat dann das Foto von einem Brunnen geschossen? Und warum? Regisseur Robert Zemeckis bleibt uns bis heute eine Antwort auf diesen vermutlichen Logikfehler schuldig. Tatsächlich wäre es nämlich viel logischer, wenn es die Aufnahme überhaupt nicht geben würde.

Am Ende gelingt es Marty schließlich, seine Eltern zusammenzubringen und so die Existenz der McFly-Familie zu retten. Ob die in dieser "neuen" Gegenwart ziemlich elegant gekleideten Dave und Linda wirklich die lässig-bunten Outfits auf dem Foto getragen hätten, ist dann wieder ein anderes Thema ...

Mehr zu Zurück in die Zukunft:

Wo kann man die Zurück in die Zukunft-Trilogie streamen?

Die komplette Trilogie ist aktuell in der Streaming-Flatrate von RTL+ verfügbar. Den ersten Teil, in dem auch das Foto-Mysterium eine Rolle spielt, könnt ihr außerdem mit einem Netflix-Abo streamen. Bei diversen anderen Anbietern müsst ihr auf Kauf oder Leihe der Sci-Fi-Filme zurückgreifen.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite SensaCine erschienen.

