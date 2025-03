Fans stellen 36 Jahre später fest, dass diese beiden Figuren nicht in Zurück in die Zukunft 2 auftauchen

Ist euch mal aufgefallen, dass zwei Charaktere nicht mehr in Zurück in die Zukunft 2 auftauchen, obwohl sie im Originalfilm wichtig waren?

Der Sci-Fi-Zeitreiseklassiker Zurück in die Zukunft sorgte 1985 für Begeisterung, sodass die Trilogie von Robert Zemeckis mit Folgefilmen in 1989 und 1990 komplettiert wurde. Doch zwischen Teil eins und Zurück in die Zukunft II änderte sich einiges hinter den Kulissen, was sich auf die Fortsetzung auswirkte.

Bekannterweise kehrte Claudia Wells nicht mehr als Martys Freundin Jennifer zurück und musste umbesetzt werden, während Martys von Crispin Glover gespielter Vater gar nicht mehr auftaucht. Es fehlen aber zwei weitere Figuren komplett, die eigentlich mal wichtig waren.

Zwei Figuren fehlen in Zurück in die Zukunft 2 und einigen Fans fällt es jetzt erst auf

Marty McFly (Michael J. Fox) musste in Zurück in die Zukunft dafür sorgen, dass seine Eltern in den 50er Jahren doch noch zusammenfinden. Nicht nur um seine eigene Existenz zu garantieren, sondern auch, um seine Geschwister Linda (Wendie Jo Sperber) und Dave (Marc McClure) zu retten. Es gelingt ihm auch, aber in Teil 2 ist es fast so, als wären sie doch aus der Welt gelöscht worden.

Das fällt manchen erst auf, wenn sie die gelöschte Szene aus Zurück in die Zukunft II auf YouTube entdecken, in der Marty in der veränderten Gegenwart auf seinen Bruder Dave trifft. Der ist jetzt ein randalierender Trunkenbold, der seinem zeitreisenden Bruder verrät, wo er seine Mutter findet, die jetzt mit Antagonist Biff verheiratet ist.

Schaut man sich die Kommentare unter dem Video an, ahnt man, warum die Szene womöglich gelöscht wurde: Viele sind sich einige, dass Dave hier nicht betrunken klingt, sondern entweder am Kopf verletzt oder wie ein Vierjähriger. Auch ist man sich einig, dass er wie der feuchte Bandit Marv aus Kevin – Allein zu Haus aussieht.

Hier die gelöschte Szene aus Zurück in die Zukunft 2 mit Martys Bruder:

Sowohl Linda als auch Dave kehrten übrigens für Zurück in die Zukunft III zurück.

Mehr zum Film:

Wo kann man die Zurück in die Zukunft-Trilogie derzeit streamen?

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die drei Zurück in die Zukunft-Filme auf den Bildschirm zu bekommen. Die Filme liegen sowohl bei Amazon Prime Video als auch Netflix, MagentaTV und Sky/WOW in der Flatrate vor. Andere Dienste haben die Trilogie als Leih- und Kauftitel.

Ein ähnlicher Artikel erschien im März 2025 auf unserer Schwesternseite SensaCine.