Für 99 Cent Filme leihen bei Amazon: Bildgewaltige Fantasy und Sci-Fi-Flop mit Marvel- und Star Wars-Stars

Es gibt wieder für kleines Geld tolle Filme bei Amazon. Die beliebte 99 Cent-Aktion läuft. Mit dabei sind unter anderem ein Fantasy-Highlight des letzten Jahres und Chaos Walking mit Tom Holland.

Bei Amazon findet ab heute wieder die monatliche 99 Cent-Aktion statt. Für unter einem Euro könnt ihr einige der neuesten und besten Filme für relativ wenig Geld leihen. Das Angebot läuft das ganze Wochenende bis kommenden Sonntag. Wir stellen euch die Highlights des Angebots weiter unten vor. Über den folgenden Link kommt ihr zu Amazons Angebotsseite:

Bei Amazon: Fantasy-Geheimtipp und Science-Fiction-Flop mit Tom Holland

The Green Knight: Bei Amazon leihen *

Im bildgewaltigen Fantasy-Epos Green Knight erzählt David Lowery Geschichte von Sir Gawain und dem Grünen Ritter. In der englischen Sage zieht der Ritter aus Arthurs Tafelrunde aus, um sein Versprechen an den enthaupteten Gegner einzulösen.

Chaos Walking: Bei Amazon leihen *

Der Film kämpfte sich nach einer langen Vorbereitungszeit noch ins Kino, floppte trotz seiner originellen Geschichte aber brutal. In der dystopischen Jugendbuchverfilmung Chaos Walking trifft Tom Holland in einer frauenlosen Welt, in der alle Gedanken zwischen Männern offenliegen, doch noch auf eine Frau: Daisy Ridley.

Malignant: Bei Amazon leihen *

In James Wans Horrorthriller Malignant wird Annabelle Wallis von schrecklichen Wachträumen geplagt. Doch könnten die Morde, die sie in ihren Visionen sieht, am Ende sogar real sein?

Cash Truck: Bei Amazon leihen *

Im Actionthriller Cash Truck lebt Jason Statham als Mitarbeiter einer Geldtransporter-Firma aus Los Angeles gefährlich, denn immer mehr Wagen, die große Mengen Bargeld befördern, werden in letzter Zeit überfallen.

The Father: Bei Amazon leihen *

Im Drama The Father spielt der oscarprämierte Anthony Hopkins einen zunehmend unter Demenz leidenden Vater, der sich nicht von seiner Tochter helfen lassen will.

Pig: Bei Amazon leihen *

In Pig lernen wir den Jäger Rob (Nicolas Cage) kennen, der einsam in der Wildnis lebt. Gesellschaft leistet ihm nur ein kleines Trüffelschwein. Als dieses von einer unbekannten Person entführt wird, setzt er alles daran, um es wiederzuerlangen. Dafür muss er sich allerdings auch den Dämonen seiner Vergangenheit stellen.

Peter Hase 2: Bei Amazon leihen *

In der Fortsetzung Peter Hase 2 macht ein Hase sich vom Acker und lernt als Ausreißer ein völlig neues Leben kennen.

