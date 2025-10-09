Für Dexter-Fans gibt es jetzt die beste Nachricht der Woche

Dexter: Wiedererwachen wurde für Paramount+ zu einem vollen Erfolg. Nun wurde die Serie offiziell um Staffel 2 verlängert, wie Star Michael C. Hall selbst verkündete.

Es hätte auch ins Auge gehen können, doch die Serien-Fortsetzung Dexter: Wiedererwachen entpuppte sich für die Macher:innen um Schöpfer Clyde Phillips zu einem absoluten Volltreffer. Eine Verlängerung der Serie, die zwölf Jahre nach dem Ende des Originals Dexter und drei Jahre nach Dexter: New Blood erschien, war deshalb nur eine Frage der Zeit.

Diese Zeit ist nun gekommen: Paramount+ hat Staffel 2 von Dexter: Wiedererwachen offiziell grünes Licht gegeben, wie Hauptdarsteller Michael C. Hall höchstpersönlich in einem Video verkündete.

Staffel 2 von Dexter: Wiedererwachen ist offiziell bestätigt

In dem kurzen Clip dankt Hall zunächst den Fans fürs Einschalten und vermeldet dann die frohe Kunde wie folgt:

Wir haben grünes Licht für eine weitere Staffel bekommen. [...] Die Autor:innen sind gerade dabei, sich zusammenzusetzen, und Details werden bald folgen. Aber ich wollte euch als Erster mitteilen, dass die Geschichte weitergeht.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Fans dürfen sich jetzt ganz offiziell auf Staffel 2 von Dexter: Wiedererwachen freuen, für die bereits vier neue Opfer des Serienkillers feststehen. Wer jetzt jedoch darauf hoffte, dass auch die Prequel-Serie Dexter: Original Sin nach ihrer plötzlichen Absetzung doch noch weitergeführt wird, wird leider enttäuscht.

Diese bleibt nämlich weiterhin abgesetzt und endet für die große Dexter-Fangemeinde unzufriedenstellend nach Staffel 1, worüber sich Macher Phillips bereits enttäuscht zeigte. Was das Dexter-Universum betrifft, bleibt folglich ein lachendes und weinendes Auge.

Wann kommt Dexter: Wiedererwachen Staffel 2?

Einen genauen Starttermin hat Staffel 2 von Dexter: Wiedererwachen bisher noch nicht. Da die Drehbuchautor:innen aber laut Hall mit der Arbeit daran begonnen haben, und schon Staffel 1 nur wenige Wochen nach dem Ende der Dreharbeiten herauskam, ist ein Release der neuen Episoden im Spätjahr 2026 durchaus im Bereich des Möglichen.