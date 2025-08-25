Riesen-Enttäuschung für Dexter-Fans: Beliebte Serie trotz Staffel 2-Bestellung abgesetzt

Die Dexter-Prequel-Serie Original Sin wird trotz ursprünglicher Ankündigung keine 2. Staffel erhalten. Der Fokus des Serienkiller-Universums soll stattdessen auf der neuen Serie Wiedererwachen liegen.

Dexter-Fans durften sich in den vergangenen Jahren über gleich mehrere neue Erzählungen um den von Michael C. Hall gespielten Serienkiller freuen. Eine davon war dessen Vorgeschichte, die in Dexter: Original Sin ergründet wurde und Patrick Gibson als jüngere Version von Dexter vorsah. Diese Geschichte wird nun nicht mehr weitererzählt. Denn Dexter: Original Sin soll keine 2. Staffel bekommen.

Dexter: Original Sin abgesetzt – Prequel-Serie mit Patrick Gibson erhält keine 2. Staffel

Dexter: Original Sin ist im Dezember 2024 mit der 1. Staffel auf Paramount+ gestartet. Im April dieses Jahres folgte die Nachricht, dass die Prequel-Serie eine 2. Staffel erhalten wird. Wie Variety berichtet, soll dieser Plan nun jedoch nicht in die Tat umgesetzt werden. Wie das Branchenblatt von seinen Quellen erfahren habe, soll sich Paramount entschieden haben, die Arbeit an einer Fortsetzung für Original Sin zu beenden.

Stattdessen solle der Fokus des Dexter-Universums bei Paramount auf der neuen Serie Dexter: Wiedererwachen liegen, die am 11. Juli 2025 beim Streamer gestartet ist. Für eine potenzielle 2. Staffel soll bereits der Autorenstab einberufen worden sein, um an möglichen Drehbüchern für eine Fortsetzung zu arbeiten.

Ob Dexter: Wiedererwachen tatsächlich um eine 2. Staffel verlängert wird, ist allerdings noch nicht offiziell bestätigt. Die Chancen stehen nicht schlecht: Die Staffel 1-Premiere konnte in den ersten sieben Tagen 4,4 Millionen Menschen vor die Bildschirme ziehen. Laut Serienschöpfer Clyde Phillips und Drehbuchautor Scott Reynolds liege darüber hinaus bereits ein Fahrplan für 3 Staffeln vor.

Wann und wo läuft Dexter: Wiedererwachen?

Neue Folgen von Dexter: Wiedererwachen erscheinen hierzulande immer freitags bei Paramount+. Am 29. August 2025 startet Folge 9 bei dem Streamingdienst. Am 5. September zieht dann das Staffelfinale ins Programm von Paramount+ ein.

In Dexter: Wiedererwachen meldet sich Michael C. Hall in seiner mörderischen Paraderolle zurück. Nach 8 Staffeln Dexter, der Miniserie Dexter: New Blood und der letztes Jahr gestarteten Prequel-Serie Dexter: Original Sin ist es der vierte Eintrag in das Serienkiller-Universum. Kann die neue Serie an die alten Stärken anknüpfen?

