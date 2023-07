Fürs Heimkino sichern: Der neue Teil einer milliardenschweren Sci-Fi-Reihe, die sich zum zweiten Mal neu erfunden hat

Der siebte Teil der Transformers-Reihe ist schon das zweite Reboot des Science-Fiction-Franchise. Falls ihr den Blockbuster im Kino verpasst habt, könnt ihr ihn euch jetzt ins Heimkino holen und selbst ein Bild davon machen, ob die Reihe gerettet wurde.

Transformers: Aufstieg der Bestien ist der siebte Teil des Sci-Fi-Franchises und das zweite Reboot innerhalb von fünf Jahren. Mit dem sechsten Teil, Bumblebee, gelang es wieder, frischen Wind in die Saga um die Autoroboter zu bringen, finanziell schlug das Comeback allerdings nicht ein. Fünf Jahre nach Bumblebee sollte Transformers 7 es also richten. Das Ergebnis könnt ihr euch jetzt auf Amazon fürs Heimkino bestellen.



Transformers: Auftieg der Bestien 4K-Blu-ray bei Amazon Deal Zum Deal

Transformers: Aufstieg der Bestien erscheint am 12. Oktober 2023 auf DVD *, Blu-ray * und 4K-Blu-ray *. Von der 4K- und der Blu-ray-Version wird es Steelbooks geben – diese sind allerdings noch nicht vorstellbar.

Transformers 7: Darum geht's in Aufstieg der Bestien

Nachdem der sechste Teil in den 80ern gespielt hatte, geht es bei dem neuesten Transformersfilm in die 90er. Genau sieben Jahre nach Bumblebee entdeckt die Museumsmitarbeiterin Elena (Dominique Fishback) ein geheimnisvolles Artefakt, den Trans-Warp-Schlüssel. Das ruft nicht nur die Autobots auf den Plan, die damit zurück auf ihren Heimatplaneten reisen wollen, sondern auch die feindlichen Terrorcons. Gut, dass die Transformers Unterstützung von den Maximals bekommen, die als tierähnliche Bots schon lange unentdeckt auf der Erde leben.

Wurde die Transformers-Reihe gerettet?

Was einst eine der finanziell erfolgreichsten Blockbuster-Filmreihen in Hollywood war, wurde mehr und mehr zum Problemfall. Die Filme wurden schlechter und auch die Einnahmen wurden geringer. Der fünfte Teil galt für viele als der Tiefpunkt der Reihe, sowohl qualitativ als auch an den Kinokassen (wenn auch mit über 600 Millionen US-Dollar auf hohem Niveau) enttäuschte Transformers 5: The Last Knight.



Mit dem Spin-off Bumblebee schlug Paramount eine ganz andere Richtung ein, es wurde auf die für die Serie so typischen Michael Bay-Marterialschlachten verzichtet und eine emotionale Geschichte in den Vordergrund gestellt. Trotz sehr guter Kritiken und positiver Reaktionen des Publikums spielte Bumblebee nochmal deutlich weniger Geld als sein Vorgänger ein.

Zum Weiterlesen: Transformers braucht nach Teil 7 den dritten Neustart und das perfekte Vorbild existiert schon

Regisseur Steven Caple Jr. (Creed II) bekam also die Aufgabe, mit Transformers 7 einen zweiten Neustart für die Serie hinzulegen. Er versuchte den Spagat zwischen der bombastischen Action der ersten fünf Teile und den emotionaleren Tönen des Reboots. Doch so ganz wollte ihm das nicht gelingen. Vor allem Kritiker:innen reagierten enttäuscht, während sich die meisten Fans positiv überrascht zeigten. An die Kinoerfolge der älteren Teile kam aber auch Aufstieg der Bestien nicht heran.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.