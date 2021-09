Game of Thrones mit mehr Beleidigungen: Eine der besten Serien der letzten Jahre kehrt im neuen Trailer zurück

Die HBO-Serie Succession hat sich zu einer der aktuell besten Serien gemauert. Bald kehrt das Game of Thrones der Medienwelt zurück, wie der Trailer für Staffel 3 ankündigt.

Im Oktober kehrt nach einer längeren Pause eine der aktuell besten Serien zurück. Gemeint is Succession. Spätestens in der 2. Staffel mauserte sich die HBO-Produktion zum Liebling von allen, die ihre Freizeit gerne mit millionenschweren Intrigen, Kaschmir-Schals und kreativen Beleidigungen würzen.

Jene 2. Staffel liegt allerdings schon ein ganze Weile zurück. Zwei Jahre mussten Fans des Game of Thrones im Mediengeschäft auf eine Fortsetzung warten, bald ist es endlich so weit. Succession kehrt in Staffel 3 zurück und bekommt Zuwachs, wie der kürzlich erschienene Trailer beweist.



Schaut euch den Trailer für Succession Staffel 3 an:

Succession - S03 Trailer (English) HD

Game of Thrones im Mediengeschäft: Succession Staffel 3 lockt mit 3 großen Neuzugängen

In der 3. Staffel feiern wir natürlich ein Wiedersehen mit der intriganten Familie Roy und im Trailer sehen wir bereits, dass sich der Konflikt zwischen Logan (Brian Cox) und seinem Sohn Kendall (Jeremy Strong) zuspitzt, während Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin), Tom (Matthew Macfadyen), Cousin Greg (Nicholas Braun) und Connor (Alan Ruck) ihre Allianzen im Kampf um die Macht im Medienkonzern Waystar überdenken.

Im Trailer werden uns aber auch Neuzugänge im Cast präsentiert: Oscar-Preisträger Adrien Brody spielt einen Milliardär und Investor, der nur mit Staunen auf die zerstrittene Familie schauen kann. Alexander Skarsgård hingegen gibt einen ebenso erfolgreichen wie streitfreudigen Tech-CEO, der mit seinen wenigen Szenen im Trailer schon hervorragend in die raue Geschäftswelt von Succession passt.

Das dritte neue Succession-Gesicht im Bunde ist Hope Davis. Als Tochter von Logan Roys langjährigem Konkurrenten Sandy Furness hat sie ein offensichtliches Interesse an Kendalls Versuch, seinen eigenen Vater zu stürzen.

Wann kommt Succession Staffel 3 nach Deutschland?

Succession Staffel 3 startet am 17. Oktober 2021 in den USA. In Deutschland lief die Serie bisher bei Sky und das meist etwas zeitversetzt nach dem US-Start. Einen deutschen Starttermin gibt es aber noch nicht.

