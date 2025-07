Game of Thrones-Star Maisie Williams für magisches Fantasy-Sequel besetzt: Teil 2 des Kultfilms wird nach 27 Jahren gedreht

Nach 27 Jahren wird ein beliebter Fantasy-Kultfilm fortgesetzt. Neben dem Original-Cast mit zwei Hollywood-Ikonen bringt unter anderem GoT-Star Maisie Williams frischen Wind ins Sequel.

Ende der 90er Jahre begeisterten Nicole Kidman und Sandra Bullock als liebenswerte Hexen in Zauberhafte Schwestern. Die Fortsetzung des Fantasy-Kultfilms nimmt nun Formen an, die Macher haben weitere Schauspieler:innen des Casts bekannt gegeben. Neben den beiden Original-Hauptdarstellerinnen wird auch Game of Thrones-Star Maisie Williams dabei sein, die durch ihre Rolle als Arya Stark in Game of Thrones weltbekannt wurde.

Zauberhafte Schwestern 2: Neuer Cast gesellt sich zum Original

Wie Deadline berichtet, stoßen neben Williams auch Joey King (Bullet Train), Lee Pace (Foundation), Xolo Maridueña (Blue Beetle) und Solly McLeod (The Dead Don’t Hurt) als neue Gesichter zum Fantasy-Film dazu.

Doch wer das Original kennt, wird sich auch über die Rückkehr der restlichen Owens-Familie freuen. Denn während Bullock und Kidman wieder in ihre Rollen als Sally und Gillian schlüpfen, werden auch Stockard Channing und Dianne Wiest als exzentrische Tanten Franny und Jet zurückkehren.

In Zauberhafte Schwestern kämpfen die jungen Hexen Sally und Gillian gegen einen Fluch, der sie daran hindert, die wahre Liebe zu finden. Worum es in der Fortsetzung gehen soll, ist noch nicht bekannt. Für das Drehbuch kehrt auch Akiva Goldsman zurück, der bereits für Zauberhafte Schwestern als Co-Autor tätig war. Regie führt die preisgekrönte Dänin Susanne Bier, die mit Bullock schon für den Netflix-Film Bird Box zusammengearbeitet hat.

So sah Maisie Williams' Karriere nach Game of Thrones aus

Für Maisie Williams markiert die Rolle einen weiteren Schritt in ihrer abwechslungsreichen Karriere. Zuletzt verkörperte sie in der Apple-TV-Serie The New Look die Stil-Ikone Catherine Dior. Auf der Kinoleinwand zeigte sie in The Owners und The New Mutants ihr Talent für düstere Rollen. Mit Zauberhafte Schwestern 2 wagt sie sich nun in die Welt romantisch-verträumter Magie und zeigt damit ihren Fans eine neue Facette.

Der Kinostart für Zauberhafte Schwestern 2 ist für den 17. September 2026 angesetzt. Nach 27 Jahren darf sich das Publikum also auf ein Wiedersehen mit der magischen Familie Owens und einen spannenden, neuen Cast freuen.