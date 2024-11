Getrennte Wege nach Sommerhaus-Sieg: Diese Promi-Paare sind nicht mehr zusammen

Glück im Sommerhaus der Stars, Pech in der Liebe: Diese Paare haben die Show bereits gewonnen, aber sind sie noch zusammen?

Das Sommerhaus der Stars gilt als eine der härtesten Reality-Shows im deutschen TV – und das aus gutem Grund: Die Promis gieren nach Sendezeit und geben alles dafür, möglichst dramatische Bilder zu liefern. Das Drama in der Show hat allerdings seinen Preis: Häufig zerbrechen die Beziehungen der Teilnehmenden am sogenannten "Sommerhaus-Fluch". Wie sieht es eigentlich bei den Gewinner:innen aus? Wir haben den Beziehungs-Check gemacht: Sind die Sommerhaus-Gewinner:innen noch zusammen?

Glück im Sommerhaus der Stars, Pech in der Liebe: Das wurde aus den Sieg-Paaren

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan (2016)

Lang, lang ist's her: Prinzessin Xenia von Sachen nahm mit ihrem Partner Rajab Hassan an der Show teil und konnte sich überraschend bis auf Platz 1 kämpfen. Selbst Reality-Veteran Thorsten Legat hatte keine Chance gegen das Powercouple. Nach dem Sieg kam es allerdings direkt zur Trennung. Schlechte Gefühle hegen die beiden aber nicht füreinander: Das Ex-Paar hat einen Sohn, den Mama und Papa gemeinsam großziehen. Xenia ist weiterhin im Reality-TV zu sehen, allerdings bleiben in den letzten Jahren größere Erfolge aus: Zuletzt trat die waschechte Prinzessin bei eher unbekannten Formaten auf.

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (2017)

Nico Schwanz ist eine Legende im Reality-TV. Kein Wunder: Sein Nachname sorgt für Aufmerksamkeit, egal wo er zu sehen ist. Der heute 46-Jährige begann als Model, dann wechselte er ins TV über. 2017 gewann er dann sogar das Sommerhaus, gemeinsam mit seiner damaligen Verlobten Saskia Atzerodt. Die Beauty war bereits im Playboy zu sehen, doch selbst der Sieg konnte die Beziehung nicht retten: Nur kurze Zeit später löste das Ex-Paar seine Verlobung auf. Schwanz ist nach wie vor in aller Munde: Zuletzt war er beim Amazon-Hit The 50 zu sehen.

Iris und Uwe Abel (2018)

Wer hätte das gedacht? Schweinebauer Uwe Abel und seine Ehefrau Iris waren die absoluten Überraschungssieger:innen im Sommerhaus der Stars 2018. Anfangs glaubte niemand an die Chancen der beiden, doch am Ende zogen sie an allen vorbei und heimsten den Sieg ein. Das Paar hat immer mal wieder mit Trennungsgerüchten zu kämpfen, doch bis heute hält die Liebe an. Nachdem sie sich 2011 bei Bauer sucht Frau kennengelernt haben, folgte 2013 die große Traumhochzeit im TV.

Elena Miras und Mike Heiter (2019)

Elena Miras gilt als Furie im Reality-TV. Die temperamentvolle Deutsch-Spanierin fiel in zahlreichen Shows durch ihre Ausraster auf – auch im Sommerhaus machte sie ihren damaligen Partner Mike Heiter regelrecht fertig. Trotz angespannter Stimmung schafften sie es auf Platz 1. 2020 kam es dann aber zur endgültigen Trennung. Das Ex-Paar hat eine gemeinsame Tochter, trotzdem tragen sie ihre Differenzen gerne öffentlich aus: Zuletzt waren sie gemeinsam bei Promi Big Brother zu sehen, wo Mike Heiter mit seiner Verlobten Leyla und seiner Ex gleichzeitig im Container wohnen musste.

Caro und Andreas Robens (2020)

Caro und Andreas Robens wurden bei Goodbye Deutschland - Die Auswanderer zu Reality-Stars und bis heute sorgen sie regelmäßig für Schlagzeilen. Kein Wunder: Die beiden Sport-Junkies polarisieren durch ihren Look. Besonders Caro Robens fällt mit XXL-Muskeln und Tattoos auf wie ein bunter Hund. Das Paar konnte 2020 den Sommerhaus-Sieg einheimsen, aber auch danach ging es bestens für sie weiter: Caro und Andreas betreiben ein Fitnessstudio auf Mallorca und sind weiterhin regelmäßig im Reality-TV zu sehen. Seit 2010 sind sie glücklich verheiratet.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt (2021)

Sie waren die ersten gleichgeschlechtlichen Gewinner im Sommerhaus: Unter uns-Star Lars Steinhöfel und sein damaliger Verlobter Dominik Schmitt. Gemeinsam konnten sie den Sommerhaus-Sieg erringen, aber die Liebe stand trotzdem unter keinem guten Stern: 2023 kam es zur dramatischen Trennung. Steinhöfel gestand, dass er einen dramatischen Zusammenbruch erlitten hatte, nachdem er am Unter Uns-Set von der Trennung erfahren hatte.

Antonia Hemmer und Patrick Romer (2022)

Das Paar wurde bei Bauer sucht Frau berühmt, doch mit friedlicher Bauernhof-Idylle hatten sie nur wenig am Hut: Bauer Patrick zeigte im Sommerhaus sein wahres Gesicht und schoss hemmungslos gegen seine eigene Freundin. Von Romantik keine Spur, stattdessen zeigte sich der Bauer empathielos und kontrollierend. 2022 kam es zur Trennung. Antonia Hemmer versucht sich inzwischen Solo im Reality-TV. Bei Make Love, Fake Love suchte sie zuletzt nach der Liebe.

Serkan Yavuz und Samira Klampfl (2023)

Fans wissen es sofort: Die beiden Realitystars sind natürlich noch zusammen. 2023 zeigten sie im Sommerhaus, was in ihnen steckt, aber auch abseits der Show läuft es beim Paar blendend: Seit sie sich 2021 bei Bachelor in Paradise kennengelernt hatten, sind sie als Influencer mega erfolgreich. Im Mai 2024 erblickte ihr zweites Kind das Licht der Welt.

Ob das Gewinner:innen-Pärchen von 2024 dem Sommerhaus-Fluch entgehen kann, zeigt sich schon bald. Das Finale wird am 12.11.2024 bei RTL+ gesendet, im TV gibt es die Folge dann eine Woche später, am Dienstag, den 19.11.2024, um 20:15 bei RTL zu sehen.