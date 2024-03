Gewaltiger 85-Zoll-Fernseher unfassbar günstig: Jetzt den 4K-Smart-TV mit Dolby Vision für unter 1.000 Euro sichern

Ein 4K-TV mit riesigen 85 Zoll und Direct Full Array-Display? Dieses Amazon Oster-Schnäppchen machts möglich. Mit diesem Giga-Fernseher bringt ihr richtige Kinostimmung nach Hause.

Die Amazon Oster-Angebote * sind in vollem Gange und wir haben euch schon über so einige Schnäppchen berichtet. Ein besonders imposantes Angebot ist der QLED-TV Hisense 85E6KT, denn der beeindruckt nicht nur mit seinem günstigen Preis, sondern auch mit seiner schieren Größe. 85 Zoll, umgerechnet 2 Meter und 15 Zentimeter misst der Bildschirm im Durchmesser und sollte so auch für die größten Heimkinos ausreichen.

85 Zoll 4K-TV im Amazon-Angebot Deal Zu Amazon

Riesiger Bildschirm mit einzigartiger Preis-Leistung: Der Hisense 85E6KT

4K-Fernseher mit 85 Zoll gibt es nicht sonderlich viele und die Modelle, die es gibt, reißen meist ein Loch in den Geldbeutel. Selbst ein Einstiegsgerät von Samsung * kostet beispielsweise ca. 1.300 Euro. Da seid ihr mit dem Hisense-TV besser beraten, denn der bietet auch eine umfangreichere Ausstattung.

Der Hisense E6KT überzeugt mit einem QLED-Display mit Direct Full Array-Beleuchtung, was präzisere Farben und Kontraste als bei LED-TVs verspricht. Noch besser wird das Bild im HDR-Modus und da wird Dolby Vision, die derzeit wichtigste HDR-Technologie, die das Bild dynamisch Szene für Szene anpasst und verbessert.

Mittels AI-Upscaling-Technologie skaliert der E6KT zudem niedrig aufgelöste Inhalte auf 4K hoch, sodass ihr immer ein scharfes, detailliertes Bild genießen könnt. Das integrierte Smart-TV-System VIDAA U6 bietet zudem eine Vielzahl an Apps und lässt sich auch per Spracheingabe steuern – Alexa lässt grüßen.

Auf die Ohren gibt es virtuellen 3D-Sound mit der Dolby Virtual X-Technologie. Das klingt zwar ganz solide, für ein wirklich immersives Erlebnis empfehlen wir aber eine anständige Soundbar. Wenn ihr Richtung High-End-Sound schielt, dann ist die Sony HT-A7000 * die beste Wahl bei den Amazon Oster-Angeboten. Sie hat ein ganzes Soundsystem eingebaut und bietet echtes Dolby Atmos und DTS:X, dank der eingebauten Upfiring Speaker.

Die Amazon Oster-Angebote gehen noch bis einschließlich Montag, doch grundsätzlich gilt: Die Angebote sind nur begrenzt verfügbar und besonders beliebte Produkte können innerhalb weniger Stunden ausverkauft sein.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.