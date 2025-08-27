Gewinnt jetzt Tickets für das Demon Slayer: Infinity Castle - Special Screening am 10. September in Berlin

Am 18. September startet der erste Teil der Trilogie Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle in den deutschen Kinos. Hier erfahrt ihr, wie ihr das Anime-Highlight schon vor allen anderen sehen könnt.

Mit Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle bekommt die Anime-Serie Demon Slayer einen dreiteiligen Film-Abschluss, der die Dämonenjäger in die letzte Schlacht gegen Muzan Kibutsuji und seine Teufel schickt. Am 18. September startet der erste Teil offiziell in den deutschen Kinos – und ihr habt die einmalige Chance, den Anime-Hit schon eine Woche vor dem offiziellen Start bei einem exklusiven Demon Slayer: Infinity Castle - Special Screening in Berlin zu erleben.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle

Tanjirō Kamado hat sich dem Korps der Dämonenjäger angeschlossen, nachdem seine kleine Schwester Nezuko selbst in einen Dämonen verwandelt worden ist.

Während er stärker wurde und seine Freundschaften und Bindungen zu anderen Mitgliedern des Korps vertiefte, hat Tanjirō gemeinsam mit seinen Gefährten Zenitsu Agatsuma und Inosuke Hashibira bereits zahlreiche Dämonen bekämpft. Auf seiner Reise kämpfte er an der Seite der höchstrangigen Schwertkämpfer des Korps, den sogenannten Säulen, darunter der Flammensäule Kyōjurō Rengoku im Mugen Train, der Klangsäule Tengen Uzui im Freudenviertel sowie der Nebelsäule Muichirō Tokitō und der Liebessäule Mitsuri Kanroji im Schwertschmiededorf.

Als die Mitglieder der Dämonenjäger und die Säulen ein gemeinsames Gruppenkrafttraining namens Säulentraining absolvieren, um sich auf den bevorstehenden Kampf gegen die Dämonen vorzubereiten, taucht Muzan Kibutsuji im Ubuyashiki-Anwesen auf. Nachdem das Oberhaupt der Dämonenjäger in Gefahr gerät, eilen Tanjirō und die Säulen zum Hauptquartier – doch Muzan Kibutsuji stürzt sie in einen tiefen Abgrund, der sie an einen geheimnisvollen Ort befördert.

Ihr Sturz endet in der Festung der Dämonen – dem Infinity Castle. Dort entfacht der finale Kampf zwischen den Dämonenjägern und Dämonen.

Hier könnt ihr euch den aktuellen Trailer zu Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle ansehen:

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle - Trailer 2 (Deutsch) HD

