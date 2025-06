GNTM 2025: Diese sechs Models stehen im Finale

Germany's Next Topmodel und Heidi Klum haben ihre Finalist:innen gefunden. Wer weiterhin eine Chance auf den Sieg hat, könnt ihr hier nachlesen.

Auch 2025 sucht Heidi Klum bei Germany's Next Topmodel nach einem Nachwuchsmodel. Nach etlichen Wochen voller Castings, Catwalks und Fotoshootings sind die letzten sechs Kandidat:innen ausgewählt: Diese Models stehen im Finale von GNTM.

Germany' Next Topmodel 2025: Sechs Models schaffen es ins Finale

Am Donnerstag stand im Halbfinale eines der wichtigsten Shootings für die Nachwuchsmodels auf dem Plan: Das Covershooting für Harper's Bazaar. Die Kandidat:innen mussten sich nicht nur den strengen Augen von Modelmama Heidi Klum stellen, sondern auch Harper's Bazaar-Chefredakteurin Kerstin Schneider von sich überzeugen.

In der Jubiläumsstaffel steht die Cover-Challenge unter dem Motto "Road Movie". Die Models müssen vor oder in einem 60er-Jahre-Oldtimer in einer Filmkulisse posieren und ihr Bestes geben. Wer gewinnt, landet mit ihrem Foto aus dem Shooting auf dem Cover der neuen Ausgabe von Harper's Bazaar.

Am Ende reichte es aber nur für sechs Models, die Heidi und Kerstin Schneider überzeugen konnten. Diese Nachwuchstalente ziehen ins Finale ein:

Male-Models

Moritz (19) aus Berlin

Jannik (22) aus Bad Segeberg

Pierre (22) aus Wien

Weibliche Models

Zoe (19) aus Pulheim

Magdalena (21) aus Wien

Daniela (20) aus Ostfildern

Wann und wo läuft das Finale von GNTM 2025?

Fans können sich auf das große Finale von Germany's Next Topmodel am Donnerstag, den 19. Juni freuen. Das Live-Event wird wie immer zur Primetime um 20:15 Uhr bei ProSieben übertragen. In der über dreistündigen Show werden am Ende – wie schon im Jahr zuvor – zwei Sieger:innen hervorgehen: Ein weibliches und ein Male-Model.