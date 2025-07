Großer Rückschlag für The Last of Us: Vor Staffel 3 steigen zwei der wichtigsten Beteiligten aus

Die 3. Staffel von The Last of Us kommt definitiv. Neil Druckmann, der Schöpfer der Videospielvorlage, ist allerdings nicht länger in den kreativen Prozess involviert. In einem Statement erklärt er, warum.

Im Gegensatz zu vielen anderen Videospielverfilmungen hat The Last of Us stets die Nähe zum Original gesucht. Am deutlichsten wurde das durch die geteilte Doppelspitze hinter den Kulissen: Filmemacher Craig Mazin (Chernobyl) schloss sich mit Neil Druckmann zusammen, seines Zeichens Schöpfer der gefeierten Vorlage.



Im Zuge der ersten beiden Staffeln arbeiteten die beiden sehr eng miteinander zusammen. Sie wurden nicht nur als Serienschöpfer im Abspann gelistet, sondern haben auch jeweils mehrere Episoden geschrieben und inszeniert. Wie der Variety berichtet, hat Druckmann nun die Entscheidung getroffen, als Showrunner zurückzutreten.

Neil Druckmann erklärt, warum er aus The Last of Us aussteigt

Das kommt für viele Fans als Schock: Druckmanns Beteiligung galt als Garant dafür, dass The Last of Us eine würdige Adaption erhält. In einem Statement erklärt Druckmann:

Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, mich von meiner kreativen Beteiligung an The Last of Us bei HBO zurückzuziehen. Nachdem die Arbeit an Staffel 2 abgeschlossen ist und bevor die Arbeit an Staffel 3 beginnt, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich voll und ganz auf Naughty Dog und seine zukünftigen Projekte zu konzentrieren, einschließlich des Schreibens und der Inszenierung unseres aufregendes nächstes Spiel, Intergalactic: The Heretic Prophet, zusammen mit meinen Aufgaben als Studioleiter und Kreativchef.

Dem fügt hinzu:

Die Serie mitzugestalten, war ein Höhepunkt meiner Karriere. Es war mir eine Ehre, an der Seite von Craig Mazin als ausführender Produzent, Regisseur und Autor an den letzten beiden Staffeln mitzuwirken. Ich bin zutiefst dankbar für die durchdachte Herangehensweise und die Hingabe, mit der die talentierten Darsteller und das Team The Last of Us Part I und die fortgesetzte Adaption von The Last of Us Part II umgesetzt haben.

Wie Deadline von seinen Quellen erfahren hat, wird Druckmann keine weiteren Episoden von The Last of Us schreiben und inszenieren. Als ausführender Produzent bleibt er der Produktion wohl aber erhalten. Hierbei handelt es sich allerdings um keinen Posten, der direkt in die Gestaltung der Serie auf einer kreativen Ebene involviert wird.

Auch The Last of Us-Expertin Halley Gross verlässt die Serie

Zusammen mit Druckmann verlässt auch die drittwichtigste kreative Stimme die Serie: Halley Gross. Gross fungierte bei der 2. Staffel als Drehbuchautorin und war darüber hinaus ausführende Produzentin an Bord. Zuvor schrieb sie mit Druckmann Teil 2 der Videospielvorlage. Auch sie hat ein Statement parat:

Die Zusammenarbeit mit Neil, Craig, HBO und dieser bemerkenswerten Besetzung und Crew hat mein Leben verändert. Die Geschichten, die wir erzählt haben - über Liebe, Verlust und was es bedeutet, in einer schrecklichen Welt ein Mensch zu sein - sind genau der Grund, warum ich diese Serie liebe.

Wie es jetzt genau mit der 3. Staffel von The Last of Us weitergeht, ist unklar. HBO hat der Fortsetzung bereits grünes Licht gegeben. Es ist davon auszugehen, dass Mazin fortan allein als Showrunner fungiert. Nicht zuletzt hat er auch bei den vorherigen Staffeln die meisten Drehbücher geschrieben. Der Fokus der neuen Folgen liegt auf Abby.