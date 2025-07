Neue Marvel-Serie aus dem Black Panther-Universum kommt bald zu Disney+: Schaut den Trailer zu Eyes of Wakanda

Während das MCU mit The Fantastic Four: First Steps diesen Sommer die Kinoleinwände erobern will, steht auch eine neue Marvel-Serie in den Startlöchern, die in die Welt von Black Panther führt.

Gerade erst ist bei Disney+ mit Ironheart die jüngste Serie aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) zu Ende gegangen. Doch bevor im kommenden Dezember die Superhelden-Comedy Wonder Man an den Start geht, gibt es noch eine weitere Serienneuheit zu sehen: Eyes of Wakanda erscheint bereits in wenigen Wochen und jetzt liefert ein erster Teaser-Trailer Einblicke in die Rückkehr ins Black Panther-Universum. Die nächste MCU-Serie bei Disney+: Was ist Eyes of Wakanda? Eyes of Wakanda ist eine neue Serie aus dem MCU, die in der Welt der beiden Filme Black Panther und Black Panther: Wakanda Forever spielt. Allerdings handelt es sich nicht um ein Live-Action-Projekt, sondern eine Animationsserie mit vier 30-minütigen Episoden. Hier könnt ihr euch den Teaser zu Eyes of Wakanda anschauen: Eyes of Wakanda - S01 Teaser (English) HD Im Zentrum von Eyes of Wakanda stehen die sogenannten Hatut Zaraze, ein Geheimdienst des Königreichs Wakanda, der im Verlauf der Historie damit beauftragt ist, auf der ganzen Welt entwendete Artefakte aus Vibranium sicherzustellen. Die Serie beleuchtet verschiedene Missionen der Hatut Zaraze in unterschiedlichen Epochen, die bis in die Bronzezeit zurückreichen. So beginnt die Geschichte von Eyes of Wakanda etwa 1260 v. Chr. mit dem Raub wertvoller Technologien, mit denen sich der ehemalige Wakanda-General The Lion ein eigenes tyrannisches Königreich erschaffen will. Daraufhin erhält die von den Dora Milaje verstoßene Kämpferin Noni den Auftrag, Lion festzunehmen und zurück nach Wakanda zu bringen. Black Panther-Regisseur Ryan Coogler ist als ausführender Produzent in die Serie involviert. Showrunner ist Todd Harris, der zuvor als Storyboard-Künstler an verschiedenen MCU-Projekten mitwirkte.

Wann startet die Marvel-Serie Eyes of Wakanda bei Disney+? Lange müssen sich Marvel-Fans nicht mehr gedulden. Bereits am 27. August 2025 geht die neue Animationsserie bei Disney+ an den Start. Alle vier Episoden erscheinen direkt auf einen Schlag.

Im Gegensatz zu vielen anderen Animationsserien aus dem Hause Marvel ist Eyes of Wakanda offiziell Teil der Kontinuität des MCU. Somit handelt es sich um die erste Serie aus Phase 6 des MCU. Ebenfalls dieses Jahr erscheinen noch die Animationsserie Marvel Zombies (im Oktober) und die Live-Action-Serie Wonder Man (im Dezember).