The Last of Us Staffel 3: Alle Infos zu Start, Besetzung, Story, Trailer & mehr

Mit der 3. Staffel von The Last of Us wird das zweite Horror-Videospiel der Reihe weiteradaptiert. Alle Infos dazu findet ihr bis zum Start der Season hier.

Sowohl die 1. als auch 2. Staffel von The Last of Us zählten beziehungsweise zählen zu den absoluten Serien-Highlights des jeweiligen Jahres und mach(t)en popkulturell mächtig von sich reden. Das wird auch in Staffel 3 nicht anders sein, wenn die Videospieladaption von The Last of Us Part II ins nächste Serien-Level schreitet.

In diesem Artikel findet ihr alle wichtigen Infos zu The Last of Us Staffel 2, inklusive:

Staffelstart

Cast und Crew

Story (des Games)

Weitere Staffeln

Bilder und Trailer

Wann und wo läuft The Last of Us Staffel 3?

Die Serienproduktion des US-Senders HBO ist hierzulande bei Sky beziehungsweise dessen Streamer WOW zuhause. Ein konkretes Startdatum für Season 3 gibt es noch nicht. Die lange Wartezweit zwischen den Staffel 1 und 2 war jedoch auch durch den Hollywood-Streik zu erklären, weshalb das nächste Kapitel hoffentlich nicht wieder zwei Jahre auf sich warten lässt und im allerbesten Fall schon 2026 oder Anfang 2027 auf uns zukommt.

Bekannt ist bereits, dass Staffel 3 länger sein wird als die 2. Staffel von The Last of Us, die nur sieben Episoden umfasst. Offiziell bestellt wurde die kommende Season Anfang April 2025 (via Variety ).

Wer spielt in Staffel 3 mit und wer steckt dahinter?

Folgende Hauptcharaktere und Schauspielende könnten in der 3. Staffel von The Last of Us zurückerwartet werden:

Massiver Spoiler zu The Last of Us Staffel 2 Folge 2: Der von Pedro Pascal gespielte Joel Miller wird höchstens noch in Flashbacks auftauchen, nachdem Abby ihn bereits zu beginn der 2. Season umgebracht hat. Spoiler Ende.

Neu hinzu kommen müsste die spielbare Figur Lev aus der Videospielvorlage The Last of Us Part II. Der 13-jährige trans Junge floh aus der Seraphiten-Sekte und freundet sich gemeinsam mit seiner älteren Schwester Yara mit Abby an. Ian Alexander, den man auch aus The OA oder Star Trek: Discovery kennt und Lev im Game verkörperte, hatte bereits Interesse angemeldet, die Figur auch in der Serie zu spielen (via Business Insider ). Offiziell gecastet wurde noch niemand als Lev, Ian wäre aber nicht die erste Person, die eine Figur sowohl im Spiel als auch in der Serie darstellt.

Verantwortlich zeichnen hinter den Kulissen nach wie vor Showrunner Craig Mazin (Chernobyl) und Videospiel-Mastermind Neil Druckmann, der ebenfalls als Produzent fungiert. Die Regisseur:innen für Staffel 3 stehen noch nicht fest.

Wie geht die Story in der 3. Staffel von The Last of Us weiter?

Wer The Last of Us Part II gespielt hat, weiß natürlich längst, wie die Story weiter- beziehungsweise ausgeht. Im Großen und Ganzen hat die Serienversion sich auch an die Spielvorlage gehalten, weshalb davon auszugehen ist, dass uns ganz grob Folgendes erwartet:

Spoiler zum Rest von The Last of Us: Nachdem Ellie die Mitglieder der Washington Liberation Front (WLF) bis nach Seattle verfolgt und es zu Verlusten auf beiden Seiten kommt, verbringen wir einige Zeit mit der Perspektive und Hintergrundgeschichte ihrer Zielperson Abby. Beim Showdown zwischen den beiden verschont Abby ihre Gegnerin Lev zuliebe und verschwindet. Danach könnte Ellie ihr restliches Leben mit Dina und ihrem Kind genießen, zieht aber erneut los, um Abby abermals ausfindig zu machen. Spoiler Ende.

Wer jetzt schon auschecken möchte, wie sich das alles im Videospiel The Last of Us Part II abspielt, dieses aber nicht selbst durchzocken will, kann sich zum Beispiel folgenden Walkthrough auf YouTube ansehen:

Wird es eine 4. Staffel von The Last of Us geben?

Ob es nach Staffel 3 von The Last of Us noch weiter geht, ist bisher nicht klar: Aktuell sind sich die Producer Mazin und Druckmann noch nicht sicher, ob sie das riesige Spiel The Last of Us Part II in insgesamt zwei oder drei Staffeln adaptieren werden. Falls es noch zwei Seasons werden und eine 4. Staffel kommt, könnte es sogar sein, dass sich Staffel 3 voll und ganz auf Abby und ihre Seite der Geschichte konzentriert. Denn auch im Game wechselt man an einer Stelle die Perspektive.

Gibt es schon Bilder oder Trailer aus Staffel 3?

Bilder oder Trailer von The Last of Us Staffel 3 gibt es noch nicht. Da Staffel 2 noch läuft, ist man noch weit davon entfernt, offizielles Material zur 3. Season der Endzeit-Serie zu veröffentlichen. Wir halten euch aber an dieser Stelle auf dem Laufenden.