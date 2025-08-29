Großer Streaming-Geheimtipp für Thriller-Fans: Kristen Stewart begeistert in Crime-Exzess

Heute legen wir euch einen wirklich außergewöhnlichen Thriller im Stream ans Herz, der Kristen Stewart in einer ihrer besten Rollen zeigt.

Wenn ihr einen richtig guten, extrem spannenden und sogar noch abgefahreneren Thriller sehen wollt, dann solltet ihr euch heute Love Lies Bleeding im Stream anschauen. Der Crime-Thriller ist bei Sky beziehungsweise WOW in der Abo-Flatrate zu sehen und lohnt sich so richtig.

Darum geht's in Love Lies Bleeding mit Kristen Stewart

Die Welt von Lou (Kristen Stewart) besteht einzig und allein aus einer öden, staubigen US-Kleinstadt. Sie war noch nie in ihrem Leben irgendwo anders und arbeitet in einem Fitness-Studio, das ihrem Vater gehört. Diese kleine Welt wird gehörig auf den Kopf gestellt, als es die Bodybuilderin Jackie (Katy O'Brian) in das Städtchen verschlägt.

Jackie und Lou verlieben sich ineinander, aber das junge Glück währt nicht lange. Hinter der Kleinstadt-Fassade brodelt es nämlich gewaltig und die beiden Frauen verstricken sich immer mehr in einen nicht enden wollenden, stetig eskalierenden Bildersturm aus Gewalt. Dabei will Jackie doch eigentlich nur zu einem Bodybuilding-Contest reisen.

Was macht Love Lies Bleeding zu so einem genialen Thriller?

Hier kommt alles zusammen, was einen echten Sprengsatz von Film ausmacht: leidenschaftliche, körperliche Anziehung, ein saucooler Soundtrack und jede Menge 80er-Vibes sowie ein unschlagbares Schauspiel-Duo. Aber Love Lies Bleeding ist nicht nur ein queerer Wirbelsturm sondergleichen und bis in die kleinsten Nebenrollen überragend gut besetzt, sondern auch noch ein wirklich spannender Thriller.

Gegen Ende wachsen die Figuren dann buchstäblich über sich hinaus. Wir wollen nicht zu viel verraten, aber damit, was hier passiert, rechnet ihr sicher nicht. So wird Love Lies Bleeding auch noch zu einem Film über Körperkult, Selbstoptimierung und den unbedingten Drang nach Freiheit und Selbstentfaltung. Es geht darum, aus jedem Korsett auszubrechen und das zieht dieser Thriller von Rose Glass auch selbst durch.

Damit hat es der Ausnahme-Exzess Love Lies Bleeding wenig überraschend in unser Moviepilot-Ranking der besten Filme des Jahres 2024 geschafft. Aber auch in der Community kommt der Streifen gut an. Aktuell liegt die durchschnittliche Bewertung des Thrillers bei einer stabilen 6,9 von 10 Punkten.

Dass sich an dem ungewöhnlichen Werk die Geister scheiden, dürfte sowieso klar sein. Einen Blick ist der spannende Streifen aber allemal wert und wenn es euch wie uns geht, werdet ihr es nicht bereuen, euch auf diesen wilden Ritt eingelassen zu haben.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.

