Die besten Filme 2024: Gleich fünf Sci-Fi-Filme in der Top 10

Welches sind die besten Filme des Jahres? Die Expert:innen von Moviepilot und FILMSTARTS haben Hunderte geschaut und heraus kommt die Top 25 des Jahres 2024.

Auch 2024 stellten sich wieder zahlreiche neue Filme der Öffentlichkeit, ob im Kino oder auf Streaming-Plattformen. Aber welcher ist der beste Film der vergangenen 12 Monate? Welcher hat Monate im Gedächtnis überdauert und durchweg überzeugt? Um auf diese Fragen eine Antwort zu erhalten, haben wir uns wieder mit unseren Kolleg:innen von FILMSTARTS zusammengetan und per Abstimmung die 25 besten Filme 2024 zusammengestellt.

So entstand die Top 25 der besten Filme 2024

Die Wahl der besten Filme 2024 fand folgendermaßen statt:

33 Redaktionsmitglieder und Autor:innen von Moviepilot und FILMSTARTS haben ihre Liste mit den besten Filmen des Jahres eingereicht.

Dabei wurde jedem Platz eine feste Punktzahl von 1 (Platz 10) bis 10 (Platz 1) zugeordnet.

Am Ende wurden die Punkte zusammengerechnet und heraus kam die Top 25.

Voraussetzung waren Streaming-, TV- oder DVD-Premieren zwischen dem 1. Januar 2024 und dem 31. Dezember 2024.

Insgesamt wurden 89 verschiedene Filme eingereicht, von denen wir euch nun die 25 besten vorstellen.

Die Liste der besten Filme 2024 der Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS

Im Folgenden listen wir euch den Countdown der Top 25 auf und ihr erfahrt, wo ihr die besten Filme des Jahres streamen könnt. Knapp vorbei geschrammt sind Filme wie Der Junge und der Reiher und Late Night with the Devil.

Platz 25 der besten Filme 2024: Verbrannte Erde

Verbrannte Erde - Trailer (Deutsch) HD

Einer der besten und viel zu selten gefeierten deutschen Filme des Jahres eröffnet die Top 25. Thomas Arslans Verbrannte Erde ist ein kaltschnäuziges Heist-Movie, in dem ein Gemäldediebstahl in Berlin geplant wird. Eine Augenweide unter vielen: Alexander Fehling als mackernder Bösewicht Victor, der seine Dialogzeilen extra hart kocht, bevor sie über die Lippen springen.

streamt als Kauf- und Leihangebot bei Amazon, Apple und anderen



Platz 24 der besten Filme 2024: City of Darkness

City of Darkness - Trailer (Deutsch)

Der Hongkong-Kracher City of Darkness lockt mit einem außergewöhnlichen Setting in einer untergegangenen Stadt, fantastischen Kampf-Choreografien und viel Liebe für seine Figuren, egal wie klein und nebensächlich sie sind. Den Namen des Regisseurs Soi Cheang muss man sich unbedingt merken.

City of Darkness läuft im Kino

Platz 23 der besten Filme 2024: Here

Here - Trailer (Deutsch) HD

30 Jahre nach Forrest Gump drehte Robert Zemeckis wieder mit Tom Hanks und Robin Wright, die Comic-Verfilmung Here entpuppte sich dabei als radikales Erzählexperiment, das den Höhen und Tiefen des gewöhnlichen Lebens huldigt.

Here läuft im Kino

Platz 22 der besten Filme 2024: Konklave

Konklave - Trailer (Deutsch) HD

Ralph Fiennes muss im Vatikan-Thriller Konklave eine Papstwahl über die Bühne bringen und das inklusive der üblichen Intrigen, Lügen und Geheimnisse, die sich unter den eindrucksvollen Roben seiner Gaubensbrüder verbergen. (Warum sich Konklave lohnt, lest ihr hier)



FILMSTARTS-Autor Oliver Kube war von der Adaption eines Bestsellers von Robert Harris mehr als überzeugt:

Ich glaube nicht an irgendwelche Götter und organisierte Religion ist mir ein Gräuel. Und doch bin ich 2024 – emotional wie intellektuell – in keine andere Filmwelt so tief eingetaucht, wie in den von Edward Berger hier erschaffenen Mikrokosmos innerhalb des Vatikans.

Konklave läuft im Kino

Platz 21 der besten Filme 2024: Rebel Ridge

Rebel Ridge - Trailer (English) HD

Als einziges Netflix-Original hat es der Thriller Rebel Ridge in die Liste der besten Filme 2024 geschafft und das mit guten 7 Einreichungen. Darin legt sich ein Ex-Marine (Aaron Pierre) unfreiwillig mit korrupten Kleinstadt-Cops an, einen brachialen John Wick-Verschnitt sollte man aber nicht erwarten.

Rebel Ridge streamt bei Netflix.

Platz 20 der besten Filme 2024: Sterben

Sterben - Trailer (Deutsch) HD

"Wenn ihr 2024 nur einen deutschen Film schaut, dann diesen", schrieb Moviepilot-Redakteur Patrick Reinbott über Matthias Glasners Tragikomödie Sterben mit Lars Eidinger und Corinna Harfouch. FILMSTARTS-Kollege Pascal Reis fasst zusammen:

Zutiefst tragisch, urkomisch und immer direkt aus dem Leben gegriffen. Matthias Glasners 3-Stunden-Epos ist ein bahnbrechender Parforceritt, bei dem wirklich keine Emotion unbeachtet gelassen wird.

Sterben streamt als Kauf- und Leihangebot bei Amazon, Apple und anderen



Platz 19 der besten Filme 2024: Die Unschuld

Die Unschuld - Trailer (Deutsch) HD

Im japanischen Thriller Die Unschuld von Meisterregisseur Hirokazu Kore-eda (Shoplifters) fordert eine Mutter vom Lehrer ihres Sohnes Antworten ein, als ihr Kind beginnt, sich zunehmend seltsam zu verhalten.

"Dieser Film hat mich sehr unvorbereitet getroffen und dann nicht mehr losgelassen", schreibt FILMSTARTS-Redakteur Sebastian Gerdshikow über seinen Platz 1. "Das Drehbuch ist unglaublich gut und spielt gekonnt mit den verschiedenen Perspektiven, Cast und Regie sind fantastisch und das Ende bleibt noch sehr lange im Kopf."

Die Unschuld streamt als Kauf- und Leihangebot bei Amazon, Apple und anderen

Platz 18 der besten Filme 2024: Alien: Romulus

Alien Romulus - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Alien: Romulus kehrt zu den Ursprüngen des Sci-Fi-Horror-Franchises zurück und konfrontiert eine Gruppe Weltraum-Siedler auf einer verlassenen Raumstation mit dem furchteinflößenden Wesen aus einer anderen Welt. (Mehr zum Sci-Fi-Albtraum hier)

Social Media-Redakteur Sebastian Oswald hat der Mix aus neuen Figuren und atmosphärischem "Old School"-Szenenbild überzeugt:

Das war endlich wieder ein Alien-Film, der mir das perfekte Alien-Feeling gegeben hat. Ich fühle mich einfach so wohl in der Welt und Romulus nahm mich an die Hand und führte mich durch eine fiese, kalte und schwarze Raumstation, die vor sabbernden Aliengefahren nur so wimmelte.

Alien: Romulus streamt bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern wie Amazon, Apple und Magenta TV.

Platz 17 der besten Filme 2024: Wicked

Wicked - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Musical-Verfilmung Wicked erzählt die Geschichte der magisch begabten Elphaba (Cynthia Erivo), die als Außenseiterin in eine prestigeträchtige Zauberschule aufgenommen wird und einer Verschwörung auf die Spur kommt. (Mehr zum Film mit Ariana Grande hier)

Social Media-Chefin Melanie Schöppe war hin und weg:

Wahrscheinlich der einzige Film, den ich bereits dreimal noch vor offiziellem Kinostart gesehen habe, denn trotz der magischen, kunterbunten Welt, ist Wicked im Kern doch so 'relatable'.

Moviepilot-Redakteur Max Wieseler stimmt ein ins Loblied:

Was fühl ich in mir? Was geht mir so nah? Es ist jeder Song, jede energiegeladene Performance, jede Choreografie, jedes eindrucksvolle Set und jeder einzelne G(a)linda-Hairflip, mit denen Wicked auch als Film mein Musical-Herz erfüllt.

Wicked läuft im Kino

Platz 16 der besten Filme 2024: Alles steht Kopf 2

Alles steht Kopf 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

"Wo sich [in Teil 1] Freude und Traurigkeit gegenüberstanden und lernen mussten, gemeinsam zu existieren, findet in Alles steht Kopf 2 nun vor allem Zweifel (im englischen Original etwas treffender als Anxiety bezeichnet) Einzug in Rileys Teenagerinnen-Dasein." (Mehr zum Film)

Moviepilot-Autorin Joanna John setzte das Pixar-Abenteuer auf Platz 1:

Der Film hat mich emotional noch mehr mitgenommen als Teil 1, weil ich trotz anderer Lebenswelt, die Emotionen von Riley so extrem nachfühlen konnte. Noch Tage später ließ mich dieser Film nicht mehr los

Alles steht Kopf 2 streamt bei Disney+ *

Platz 15 der besten Filme 2024: The Beast

The Beast - Trailer (Deutsch) HD

Der französische Regisseur Bertrand Bonello schickt Léa Seydoux und George McKay in The Beast auf eine verzweifelte Reise durch drei Zeitebenen und noch mehr gebrochene Herzen. (Mehr zu The Beast hier)

FILMSTARTS-Autor Michael Bendix war begeistert:

Der Sci-Fi-Film des Jahres, das Melodram des Jahres, der Horrorfilm des Jahres, der Meta-Film des Jahres und der beste Film über existenzielle Einsamkeit: The Beast ist alles auf einmal und noch viel mehr, zu gleichen Teilen Experiment und Affekt – und einer der wenigen Filme, der die Zukunft des Kinos ebenso im Blick hat wie seine Vergangenheit und Gegenwart.

The Beast startete im Oktober im Kino

Platz 14 der besten Filme 2024: Longlegs

Longlegs - Trailer 2 (Deutsch) HD

Der Serienkillerfilm Longlegs mit Maika Monroe und Nicolas Cage entfaltet "extrem düster und sehr geheimnisvoll seinen ungreifbaren Schrecken, der hinter jedem Bild der beklemmend durchkomponierten Einstellungen lauern könnte. Der Streifen eifert aber nicht einfach berühmten Genre-Vertretern nach, sondern baut eine ganz eigene, originelle Mythologie aus teilweise bizarren Details wie okkulten Zeichen auf." (Mehr zum Film von Oz Perkins hier)

Longlegs streamt bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern wie Amazon, Apple und Magenta TV.

Platz 13 der besten Filme 2024: The Holdovers

The Holdovers - Trailer 2 (Deutsch) HD

In Alexander Paynes Weihnachts-Tragikomödie The Holdovers muss Paul Giamatti als verhasster Lehrer auf diejenigen Schüler aufpassen, die über die Festtage nicht nach Hause fahren können.

"Eine wahre Perle von Film, die man einfach ins Herz schließen muss und die zeigt, dass es viel mehr Hauptrollen für Paul Giamatti geben sollte", schreibt Moviepilot-Autor Sebastian Daniels, der The Holdovers in seiner Liste auf Platz 1 gesetzt hat.

The Holdovers streamt bei Sky und WOW *

Platz 12 der besten Filme 2024: Civil War

Civil War - Trailer (Deutsch) HD

In Alex Garlands Sci-Fi-Actionfilm Civil War gerät das Journalisten-Team rund um Kirsten Dunst in den eskalierenden Konflikt eines zweiten amerikanischen Bürgerkriegs, der im Land immer dramatischere Züge annimmt.

FILMSTARTS-Redakteur Markus Trutt war begeistert:

Jedes Mal, wenn Alex Garland seine atemlosen Actionszenen für die dokumentarisch-nüchternen Schreckensfotografien seiner Presse-Protagonisten kurz pausiert, verstärkt er die beklemmende Wirkung seines leider viel zu denkbaren Zukunftsszenarios umso mehr. Es sind nicht zuletzt diese ruhigen und zugleich doch so lauten Momentaufnahmen von Kriegsbildern aus der Mitte unserer Gesellschaft, die Civil War endgültig zum elektrisierendsten Filmerlebnis des Jahres machen.

Civil War streamt im Abonnement von Netflix

Platz 11 der besten Filme 2024: Love Lies Bleeding

Love Lies Bleeing - Trailer (Deutsch) HD

Im romantischen Thriller Love Lies Bleeding von Regisseurin Rose Glass verliebt Kristen Stewart sich als Fitnessstudio-Angestellte in eine Bodybuilderin (Katy M. O'Brian), die neu in die Stadt kommt, ohne zu wissen, was sie hier erwartet. (Mehr zum Film im Berlinale-Ersteindruck)

Moviepilot-Redakteurin Joana Müller setzte den Love Lies Bleeding in ihrer Liste auf Platz 1:

Ein atmosphärischer Rache-Fiebertraum, der unter die Haut geht und Kristen Stewart und Katy O. Brian authentisch brillieren lässt. Ein neuer Meilenstein für das Queer Cinema.

Für Kollegin Andrea Wöger gab es ebenfalls keinen besseren Film dieses Jahr: "Endlich haben wir unser queeres Drive: Kristen Stewart manövriert cooler als ein Eisberg durch den hitzigsten Film des Jahres, ohne auch nur anzutauen."

Love Lies Bleeding streamt bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern

Platz 10 der besten Filme 2024: I Saw the TV Glow

I Saw the TV Glow - Trailer (Deutsch) HD

"Es gab einen Film, der mir sehr gut gefallen hat und den ich vor zwei Wochen gesehen habe: I Saw the TV Glow. Er war wirklich emotional und psychologisch kraftvoll und sehr bewegend. Er baut sich in gewisser Weise in einem auf." Das ist kein Zitat aus der Moviepilot-Redaktion, sondern von einem gewissen Martin Scorsese, der Jane Schoenbruns Genre-Mix in höchsten Tönen lobte. Wenn das kein Grund zum Nachholen ist...

I Saw the TV Glow streamt bei den gängigen Kauf- und Leihanbietern



Platz 9 der besten Filme 2024: Furiosa: A Mad Max Saga

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer 2 (Deutsch) HD

Das postapokalyptischen Action-Abenteuer Furiosa: A Mad Max Saga erzählt die Vorgeschichte von Charlize Therons Kriegerin Furiosa aus Mad Max: Fury Road. George Miller kehrte für die Regie zurück, während Anya Taylor-Joy in der schlagfertigen Hauptrolle brilliert und Chris Hemsworth ihr das Leben als Bösewicht als Warlord Dementus schwer macht.

Der Vorgänger landete noch auf Platz 1 der besten Filme 2015, aber mit der Top 10-Platzierung lassen wir Furiosa die verdiente Liebe zukommen, die das Sci-Fi-Abenteuer vom breiten Publikum leider noch nicht erhalten hat.

Furiosa streamt bei Sky und WOW *

Platz 8 der besten Filme 2024: Anora

Anora - Trailer (Deutsch) HD

Sean Bakers Anora hat bereits die Goldene Palme von Cannes gewonnen und kann sich gute Oscar-Chancen ausrechnen. Die Geschichte einer Sex-Arbeiterin, die spontan einen Oligarchen-Sohn heiratet und es dann mit den Handlangern seiner Eltern zu tun bekommt, ist aber alles andere als ein todernstes Drama.

"So beginnt Anora als euphorisierender Speedrun des Lebens von Superreichen und wechselt über in eine ebenso turbulente wie amüsante Reise durch die Nacht. Währenddessen lernen wir Toros, Igor und Garnick lieben, die mit dem ungeheuer willensstarken Energiebündel an ihrer Seite nicht gerechnet haben." (Mehr zum Film im ersten Eindruck aus Cannes)

Anora läuft im Kino

Platz 7 der besten Filme 2024: All of Us Strangers

All of Us Strangers - Trailer (Deutsch) HD

In der Fantasy-Romanze All of Us Strangers findet Sherlock-Bösewicht Andrew Scott als Drehbuchautor im Haus seiner Kindheit unerwartet seine Eltern von damals vor, die keinen Tag gealtert zu sein scheinen. (Mehr zum Film mit Paul Mescal hier)

FILMSTARTS-Autor Sidney Schering lobt:

Andrew Haigh erzeugt einen ebenso beklemmenden wie tröstlichen Gefühlsrausch: All Of Us Strangers ist eine traurig-kühle, betörend-schöne Taumelei zwischen Albtraum, Trauma, Seelenbalsam und Traum, befeuert von konsequent unter die Haut gehenden Schauspielleistungen.

All of Us Strangers streamt bei Disney+ *

Platz 6 der besten Filme 2024: Poor Things

Poor Things - Trailer (Deutsch) HD

Emma Stone gewann ihren zweiten Oscar für die Rolle der Bella im Retro-Science-Fiction-Film Poor Things, die"mit dem eingebildeten Duncan Wedderburn (Mark Ruffalo) nach Lissabon durchbrennt, um die Freuden und Grässlichkeiten des Menschendaseins kennenzulernen [...]. Dann entwickelt sich Poor Things zu einer köstlichen Frankenstein-Variation, in der das Monster sich als Barbie für Erwachsene herausstellt. Den Gang zum Gynäkologen überspringt sie. Bella taucht ein ins Meer der sexuellen und intellektuellen Entdeckung." (Mehr zum Film von Yorgos Lanthimos hier)



Poor Things streamt im Abonnement von Disney+ *

Platz 5 der besten Filme 2024: The Zone of Interest

The Zone of Interest - Trailer (Deutsch) HD

Die Top 5 wird von einem einzigartig grauenerregenden Film eröffnet. Jonathan Glazers The Zone of Interest schildert den Alltag der Familie von Rudolf Höß (Christian Friedel), Kommandant des Konzentrationslagers Auschwitz, in dem täglich Tausende Juden, Sinti und Roma systematisch ermordet wurden.

Während die Züge mit den Deportierten aus ganz Europa am Horizont anrollen, pflegt Hedwig Höß (Sandra Hüller) ihren Vorgarten, der direkt an die Mauern des Lagerkomplexes grenzt. Den Schrecken des Vernichtungslagers sehen wir nicht von innen. Dank der ungewöhnlichen Inszenierungsstrategien und des Sound Designs haben wir ihn trotzdem vor Augen, während Familie Höß ihr trautes Heim aufrecht erhält.

FILMSTARTS-Redakteur Stefan Geisler setzte den außergewöhnlichen Film auf Platz 1:

Schwer verdauliche Kost, die allein schon durch das einzigartige Sounddesign einen Sonderplatz im Kinojahr 2024 verdient. Die immerwährenden Schreie, Schüsse, das Gebrüll der Wärter und Gebell der Hunde lassen im Kopf einen eigenen Film entstehen, der diametral zu den gezeigten Bildern abläuft – und doch eine albtraumhafte Wahrheit offenlegt. Absolutes Meisterwerk.

The Zone of Interest streamt bei Sky und WOW *

Platz 4 der besten Filme 2024: The Substance

The Substance - Trailer (Deutsch) HD

Die Anti-Aging-Satire The Substance schockt und ekelt bis zum kompletten Wahnsinnsfinale und konnte mit den Ekel-Effekten und einer beeindruckend aufspielenden Demi Moore in er Hauptrolle einige Fans in den Redaktionen von Moviepilot und FILMSTARTS einsammeln. Belohnt wurde der Body-Horror-Exzess mit Platz 4.

Moviepilot-Autorin Susanne Gietl war von dem Sci-Fi-Horror begeistert:

Verstörung in Perfektion mit einem Finale, das dem unaufhörlichen Schönheitswahn in Hollywood gerecht wird. The Show must go on! Um jeden Preis. Bis über die Schmerzensgrenze. Demi Moore war noch nie so furchtlos und schonungslos.

Platz 3 der besten Filme 2024: Der wilde Roboter

Der wilde Roboter - Trailer 2 (Deutsch) HD

Im Sci-Fi-Animationsfilm Der wilde Roboter stürzt eine intelligente Maschine auf einer unbewohnten Insel ab und muss ihre Programmierung im Umgang mit den hier lebenden Tieren neu überdenken. Die gefühlvoll und einfallsreich erzählte Geschichte erinnert an Wall-E und Studio Ghibli, doch mit seinem Aquarell-Look sticht Der wilde Roboter wohltuend aus dem gegenwärtigen Animationsfilm hervor.

Moviepilot-Autor David Molke hebt die Stärken des Drittplatzierten hervor:

Es grenzt schon fast an emotionale Manipulation, wie gewitzt hier auf der Klaviatur der Gefühle gespielt wird. Da passt einfach alles: Look, Vibe, Soundtrack, Humor, Sprecher:innen und Message. Wer spätestens am Schluss nicht wie ein Schlosshund heulen muss, hat kein Herz!

Der wilde Roboter streamt bei den gängigen Kauf- und Leih-Anbietern

Platz 2 der besten Filme 2024: Challengers - Rivalen

Challengers: Rivalen - Trailer 2 (Deutsch) HD

Kein Film wurde bei der Wahl so oft eingereicht wie Challengers - Rivalen (17-mal!) und am Ende zählte jeder Punkt bei der Entscheidung über die Spitzenposition. Dabei ging Luca Guadagninos Tennis-Drama als "erster der Verlierer" vom Platz. Doch wenn wir eines in dem erotisch aufgeladenen Hartplatz-Spektakel mit Zendaya, Josh O'Connor und Mike Faist lernen, dann dass der Sieg auf dem Platz nicht das einzige ist, was zählt.

Für FILMSTARTS-Chefredakteur Christoph Petersen war es der beste Film des Jahres:

Ein orgiastischer Volltreffer – auf und neben dem Platz: Dieses Tennismatch bietet 131 Minuten Gänsehaut pur!

Moviepilot-Redakteurin Esther Stroh stimmt zu:

Challengers reißt als grandios besetztes Beziehungsdreieck mit, das sich perfekt in die Erzählung als Tennismatch eingliedert. Außerdem hat der Film das schönste (und erlösendste) Schlussbild des Kinojahres.

Challengers - Rivalen streamt im Abo von Amazon Prime Video *

Platz 1 der besten Filme 2024: Dune: Part Two

Dune: Part Two - Trailer 3 (Deutsch) HD

Mit einem Punkt (!) Vorsprung erklimmt Dune: Part Two die Spitze der Liste der besten Filme 2024. 16 der 33 Wählenden haben Denis Villeneuves Wüstenepos genannt, 5 davon platzierten es auf der Spitzenposition. Damit wiederholt der Sci-Fi-Blockbuster mit Timothée Chalamet und Zendaya den Siegeszug des ersten Teils aus dem Jahr 2021.

Dune: Part Two streamt bei Sky und WOW *

Video-Redakteur Nino Steffeck begründet die Platzierung so:

Das größte und epochalste Werk über Propaganda und religiösen Fundamentalismus, das ich je gesehen habe! Kein Film seit Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie hatte so eine erzählerische Integrität in solch monumentaler Breite.

FILMSTARTS-Redakteur Julius Vietzen fasst zusammen:

Mit Dune: Part Two ist Denis Villeneuve das scheinbar Unmögliche gelungen: Er hat seinen ohnehin schon meisterlichen ersten Dune-Film noch einmal in fast jeder Hinsicht übertroffen!

