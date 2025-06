Großes NCIS-Geheimnis gelüftet: Gibbs-Serie erklärt endlich, wie seine Familie ums Leben kam

Obwohl der Name des Mörders bereits in der Hauptserie bekannt war, gibt es viele Fragen, was den Tod von Gibbs' Famile angeht. Origins klärt endlich auf.

Seit dem Finale der 3. Staffel von Navy CIS ist bekannt, dass Leroy Gibbs' (Mark Harmon) erste Frau Shannon und deren Tochter Kelly vor langer Zeit starben. In der letzten Folge der 3. Staffel wird enthüllt, dass beide von dem mexikanischen Drogenhändler Pedro Hernandez (Thomas Rosales Jr.) getötet wurden. Viele Details wurden bereits in diesen Episoden bekannt gemacht, aber dennoch konnte eine Episode in NCIS: Origins einen Twist hervorzaubern, der einige Rätsel auflöst. Diese Frage war während Navy CIS noch ungeklärt Es war kein Geheimnis, dass Pedro Hernandez für den Tod von Gibbs' Frau und Tochter verantwortlich war. Auch, dass Leroy Gibbs seine Familie gerächt und Hernandez getötet hat, wurde bekannt. Rätselhaft war die Zeitlinie, in der die Morde geschahen. Zu Beginn von NCIS: Origins ist Gibbs' Familie bereits tot. Wie Screen Rant ausgerechnet hat, beginnt die Serie wenige Monate nach dem Vorfall, als Leroy Gibbs (Austin Stowell) noch neu beim Camp Pendleton ist. Wie CBR 2024 analysierte, ist Gibbs allerdings nicht der Typ, der sich einfach so etwas Neuem zuwendet. Gleichzeitig wirkte es so, als würde Gibbs seine Rache erst später, während der Serie bekommen. Besonders rätselhaft wurde es, als Hernandez während der ersten Staffel von Origins gejagt wurde. Während Lala (Claire Berger) und Franks (Kyle Schmid) aufgrund von Schuldgefühlen alles daran setzen, Hernandez zu finden, bleibt Gibbs auffallend ruhig. Deshalb blieb Gibbs bei der Jagd auf Hernandez in NCIS: Origins so ruhig Achtung, es folgen Spoiler für die 1. Staffel NCIS: Origins! In Episode 9 verfolgt das Team die Spuren von Hernandez, nur um herauszufinden, dass dieser längst tot ist. Tatsächlich hat Gibbs aufgrund von Franks Akten bereits vor der ersten Folge herausgefunden, wo Hernandez sich aufgehalten hat und ihn mithilfe eines Scharfschützengewehrs kaltblütig getötet. Das Kartell hatte dennoch weiterhin Hernandez Namen genutzt und so am Leben gehalten, um nicht schwach zu wirken. Das ist auch der Grund, weshalb er beim NIN neu beginnen konnte und so ruhig geblieben ist, als Lala und Franks auf der Suche nach dem Drogendealer und Mörder waren. Er hatte seine Rache bereits bekommen.

Umso erstaunlicher ist die Tatsache, dass Gibbs seinen Kollegen und Freunden nichts gesagt hat, selbst als sie dem Geheimnis immer näher kamen. Das zeigt einerseits, wie gut Gibbs in seinem Job ist, aber auch andererseits, wie zielstrebig er sein kann, wenn die Situation es erfordert.