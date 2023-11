Günstig wie nie: Amazons neuer Fire TV Stick 4K Max macht fast jeden Fernseher besser und lässt kaum Streaming-Wünsche offen

Amazons verbesserter Fire TV Stick 4K Max der 2. Generation ist noch nicht lange auf dem Markt, doch dank Black Friday Week könnt ihr ihn euch jetzt unschlagbar günstig schnappen.

Zwar kommen die meisten Fernseher heutzutage mit Smart-TV-Funktionen daher, aber oftmals fehlen bestimmte Streaming-Anbieter oder andere Funktionen. Hier kommen Streaming-Sticks ins Spiel, wie beispielsweise Amazons Fire TV Sticks, die zahlreiche Features günstig und einfach einzurichten nachrüsten.

Den bisher leistungsfähigsten Streaming-Stick von Amazon in Form des neuen Fire TV Sticks 4K Max (2023) könnt ihr euch dank Black Friday Week gerade um 35 Euro günstiger zum bisher günstigsten Preis holen *. Zudem sind auch die anderen Stick-Modelle reduziert , wobei ihr angesichts teils eher geringer Preisunterschiede durchaus gleich zum Topmodell greifen könnt. Darüber hinaus ist auch Amazons noch leistungsfähigere Streaming-Box Fire TV Cube 50 Euro günstiger *.



Das bietet Amazons neuer Fire TV Stick 4K Max

Die Fire TV Sticks liefern dank Amazons Store über 5.000 Apps für Filme, Serien, Spiele, Musik und Co., wobei der neue 4K Max die beste Performance mit doppeltem Speicherplatz, schneller startenden Apps und reibungsloser Navigation verspricht. Zudem gibt es mit Wi-Fi-6E-Unterstützung noch bessere WLAN-Übertragung und die neue Ambient-TV-Funktion zur Nutzung als schickes Smart-Display mit allerlei Zusatzinformationen.

Neben Auflösung in 4K Ultra-HD ist auch Unterstützung für die wichtigen Bildformate Dolby Vision, HDR und HDR10+ sowie Dolby Atmos-Audio mit an Bord. Abseits von Netflix, YouTube, Prime Video, WOW, Disney+ und vielen weiteren Diensten lässt sich auch Live- und Free-TV empfangen, was jedoch natürlich teils dazugebucht werden muss.

Die Sprachfernbedienung bietet via Alexa auch Smart-Home-Steuerung und ermöglicht das Suchen, Starten und Steuern von Inhalten per Sprachbefehl. Zudem verfügt sie über Tasten für bevorzugte Apps und kann auch andere Geräte an- und ausschalten sowie deren Lautstärke einstellen.

Amazon Fire TV Stick 4K Max im Test und mit guten Bewertungen



Die Webseite Expertreviews.co.uk hatte den Stick auf dem Prüfstand und 5 von 5 Sternen vergeben: "Mit einer Leistung, die dem High-End Fire TV Cube entspricht, ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max (2. Generation) der neue König der Premium-Streaming-Sticks." Positiv wurden die flotte Leistung, hervorragende Bild- und Audioqualität sowie Unterstützung von Dolby Vision, HLG und Dolby Atmos genannt. Nachteile seien die weiterhin starke Amazon-Ausrichtung, der begrenzte App-Store und eine noch unausgereifte Sprachsuche.



Auch in derzeit knapp über 150 Rezensionen bei Amazon hat der neue Fire TV Stick 4K Max durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen erhalten. Gelobt wird vor allem die sehr gute Performance, während es kaum Berichte von Problemen gibt. Wer ein flüssiges Bedienungserlebnis mit den neuesten Features möchte, ist hier also gut beraten.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.