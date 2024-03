Günstiger als an Black Friday: Das Spiel des Jahres Dorfromantik und weitere Brettspiele bei Amazon zu Spitzenpreisen

Das Spiel des Jahres Dorfromantik ist während der Amazon Oster-Angebote noch günstiger als am Black Friday. Und es gibt noch mehr tolle Brettspiel-Hits zu reduzierten Preisen.

Das friedliche Videospiel Dorfromantik wurde nach dem Erscheinen 2022 zum Überraschungshit. Da die Spielmechanik ohnehin einem Brettspiel ähnelt, lag der Gedanke nicht fern, genau dieses zu entwickeln. Und tatsächlich konnte das Brettspiel Dorfromantik * an den Erfolg anknüpfen und wurde 2023 zum Spiel des Jahres ausgezeichnet.

Der große Vorteil zum Videospiel: ihr müsst es nicht zwingend alleine spielen, sondern könnt mit bis zu 6 Personen euer Dorf errichten. Während der Amazon Oster-Angebote *, die vom 20. bis 25. März laufen, bekommt ihr das Spiel, was normalerweise 40 Euro kostet, schon für 23 Euro. Am Black Friday im November lag der Preis noch bei 26 Euro.



In dem Aufbau- und Puzzlespiel müsst ihr gemeinsam eine idyllische Landschaft zusammenlegen, dabei gilt es die Aufträge der Bevölkerung zu beachten und gleichzeitig einen möglichst langen Fluss und ein langes Gleis zu bauen. Für erfüllte Aufträge gibt es Punkte und die schalten weitere Spielmaterialien frei. Wer es hitziger mag, kann auch gegeneinander spielen in dem um 34 Prozent heruntergesetzten Spiel Dorfromantik - Das Duell *.

Challengers! Ist Kennerspiel des Jahres 2023

Zum Kennerspiel des Jahres 2023 wurde das Kartenspiel Challengers! * ausgezeichnet. In dem strategischen Deck-Managment-Spiel müsst ihr über 7 Runden euer Deck zusammenstellen und verbessern. Nach jeder Runde tretet ihr gegen einen der Spielenden in den Match-Phasen an und müsst Trophäen und Fans erringen.

Prämierte Kennerspiele des Jahres stark reduziert

Im Jahr 2022 überzeugte Living Forest * die Jury des Kennerspiel-Preises. 44 Prozent Rabatt gibt es auf das Spiel mit dem wunderschön verwunschenen Wald-Design. In der Rolle der Naturgeister müsst ihr den Wald vor dem Feuer schützen, Bäume pflanzen oder den Wächter des Waldes erwecken. Mit welcher Strategie ihr ins Ziel kommt, entscheidet ihr.

Ebenfalls auf der Nominierungsliste stand Dune: Imperium *, das sich auch in der Spielszene großer Beleibtheit erfreut. Bei der wohl größten Brettspielseite Board Game Geek steht Dune: Imperium auf Platz 6. In dem Strategiespiel kämpft ihr über die Vorherrschaft des Wüstenplaneten Arrakis.

Überlebt die Steinzeit im kooeprativen Spiel Paleo

Zurück in die Steinzeit geht es mit Paleo *, das 2021 prämiert wurde und aktuell um 20 Euro reduziert ist. In dem kooperativen Spiel müsst ihr euch als Gruppe dem Überlebenskampf stellen, wobei jeder mit verschiedenen Fähigkeiten und Aufgaben ausgestattet ist. Auf euch warten fremde Stämme und neue Tiere und nicht alle sind euch freundlich gesinnt.

Wer sein Spieleregal auffüllen will, sollte sich die Oster-Angebote nicht entgehen lassen, denn gerade die hochwertig produzierten Brettspiele sind normalerweise nicht gerade günstig. Bis zum 25. März gibt es zum Teil große Rabatte auf ein umfangreiches Sortiment an beliebten Familien- und Strategiespielen.

