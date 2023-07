"Habe nein gesagt": Reese Witherspoon musste vor 27 Jahren intime Szene mit Mark Wahlberg drehen und fast alles lief falsch

In Fear von 1996 spielt Mark Wahlberg einen psychopathischen Stalker, der Reese Witherspoons Figur verführt. Ein besonders intimer Moment entstand gegen den Willen der Schauspielerin.

Vor seinen Rollen als Action-Star spielte Mark Wahlberg in den 90ern noch in kleineren Filmen mit, die viele seiner Fans womöglich gar nicht kennen. Einer davon ist der Psycho-Thriller Fear - Wenn Liebe Angst macht von 1996, in dem der Schauspieler einen psychopathischen Stalker verkörpert, der Reese Witherspoon als Hauptfigur verführt.

In einem aktuellen Interview hat sich die Schauspielerin an den Dreh des Films erinnert, wo sie eine spezielle Sex-Szene gegen ihren Willen drehte. Der Moment prägte anschließend Witherspoons gesamte Arbeitsweise.

Reese Witherspoon beschreibt ungewollte Sex-Szene mit Mark Wahlberg

Im Gespräch mit Harper's Bazaar erinnerte sich der Star an eine besonders unangenehme Szene aus Fear. Dabei kommt es zwischen ihrer 16-jährigen Figur Nicole und Wahlbergs David zu einer Sex-Szene, die sich während einer Achterbahn-Fahrt abspielt. Die Schauspielerin drehte den Moment damals gegen ihren Willen, wie sie im Interview erklärt:

Im Drehbuch stand nicht ausdrücklich, dass genau das passieren würde. Ich glaube, der Regisseur hat sich das selbst ausgedacht und mich dann am Set gefragt, ob ich es machen würde, und ich habe nein gesagt. Es war kein besonders tolles Erlebnis.

Mark Wahlberg-Moment veränderte Reese Witherspoons Leben

Es hat mir klargemacht, wo mein Platz in der Hackordnung des Filmemachens ist. Ich denke, es ist eine weitere dieser Geschichten, die in mir den Wunsch geweckt hat, ein Vermittler für Veränderungen zu sein und jemand, der vielleicht eine bessere Führungsposition einnehmen kann, um Geschichten aus einer weiblichen Perspektive statt aus dem männlichen Blick zu erzählen.

Fear-Regisseur James Foley ließ die intime Szene trotzdem drehen, obwohl sich Witherspoon sichtlich unwohl dabei fühlte. Die Schauspielerin bezeichnet den Vorfall im Gespräch alsmit ihrer eigenen Produktionsfirma Hello Sunshine:

Reese Witherspoon könnt ihr aktuell zum Beispiel in der Apple TV+-Serie The Morning Show sehen. Bei dem Streaming-Dienst startet am 13. September 2023 die 3. Staffel.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.