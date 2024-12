Härter als The Boys: Heftige Superhelden-Serie auf Amazon soll 8 (!) Staffeln bekommen

Amazons brutalste Superhelden-Serie stellt selbst The Boys in den Schatten. Der Macher plant die Geschichte in bis zu acht Staffeln zu erzählen.

Auf Amazon sind Superhelden vor allem eins: blutrünstig. Das beweisen nicht nur die Supes aus The Boys, sondern auch die Protagonisten aus Invincible. Die Animationsserie über die Abenteuer eines übernatürlich begabten Teenagers greift auf einen unvergleichlichen Gewaltgrad zurück. Den großen Abschluss wird Invincible mit Staffel 8 finden, wenn es nach Macher Robert Kirkman geht. The Boys-Konkurrenz Invincible soll 5 weitere Staffeln bekommen Kirkman hat den Invincible-Comic geschaffen, dessen Adaption er mit der Amazon-Serie selbst übernimmt. Gegenüber Polygon erklärte er: Sieben bis acht Staffeln scheinen mir genug zu sein. Manche Themen straffen wir vielleicht ein bisschen, andere könnten wir ausbauen. Wenn wir das Glück haben, lange produzieren zu dürfen, wäre das genug für den Comic. Außerdem möchte ich gerne ein paar Sachen erzählen, die es nicht in den Comic geschafft haben. Schaut euch hier den Trailer zu Invincible Staffel 3 an: Invincible - S03 Trailer (Deutsch) HD Es sei sein erklärtes Ziel, in die Invincible-Serie völlig neue Geschichten ohne Vorlage einzubauen, so Kirkman. Er räumt aber auch ein, dass es sich bei der Gesamtzahl der Staffeln um ein "bewegliches Ziel" handle, dem er keine unabänderliche Zahl zuordnen könne. Mit anderen Worten: Ob der Showrunner seinen Willen bekommt, hängt vom Erfolg der Serie ab. Und natürlich davon, inwieweit sich Kirkmans Vision verändert. Wann kommt Invincible Staffel 3 zu Amazon Prime Video? Nach allen Voraussagen liegt ein Ende der Amazon-Serie aber noch in weiter Ferne. Staffel 3 von Incivible wird ab dem 6. Februar 2024 bei Prime Video veröffentlicht. Drei Folgen werden zum Startdatum erscheinen, eine weitere soll daraufhin wöchentlich dazukommen. Staffel 4 ist bereits bestätigt. Invincible dreht sich um den jungen Superhelden Mark (Originalstimme: Steven Yeun), der als Sohn des übermächtigen Omni-Man (J.K. Simmons) aufwächst. Als seine eigenen Fähigkeiten wachsen, erfährt er eine erschütternde Wahrheit, die sein Weltbild völlig verändert.