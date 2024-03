Härter als The Boys: Niemand hat mit diesen Superhelden-Toden bei Amazon Prime gerechnet (jetzt äußert sich der Schöpfer)

Die große The Boys-Alternative bei Amazon Prime schockt die Fans. Nun verteidigte Robert Kirkman die gravierenden Entwicklungen der Superhelden-Serie Invincible.

Die ultrabrutale Superhelden-Serie Invincible ist zurück auf Amazon Prime und war direkt in ihrer Auftakt-Episode der zweiten Hälfte von Staffel 2 für einige schockierende Überraschungen gut. So segneten in Episode 5 zwei wichtige Figuren auf knallharte Weise das Zeitliche, während das Schicksal einer weiteren Figur im Dunkeln gelassen wurde.

Nun äußerte sich Serien-Schöpfer Robert Kirkman (The Walking Dead) im Gespräch mit Variety zu den krassen Entscheidungen des Superhelden-Hits und erklärte, warum diese für den weiteren Serienverlauf essenziell sind. Achtung, es folgen Spoiler zu Invincible Staffel 2, Episode 5.

The Boys-Ersatz bei Amazon Prime: Robert Kirkman verteidigt krasse Tode in Invincible Staffel 2

Die Guardians of the Globe müssen sich in der berüchtigten Folge der Serie in zwei verschiedene Teams aufteilen und lassen Rex, Dupli-Kate und Shrinking Rae gemeinsam auf der Erde zurück. Dabei geraten sie mit der Lizard League aneinander – und die Konfrontation endet für Dupli-Kate und Shrinking Rae tödlich.

Für Robert Kirkman und sein Team ging es in dieser Entscheidung vor allem darum, die Erwartungen der Zuschauer:innen durch den Fleischwolf zu drehen:

Wir wollten sichergehen, dass diese Szenen die Kraft und Gravitas haben, die sie haben sollen. Die Lizard League haben wir als Bösewichte eingeführt, die man nicht ernst nehmen kann und dann treten die schwächsten, Street-Level Held:innen der Guardians of the Globe gegen diesen Witzhaufen an. Das Publikum erwartet hier eine lustige Kampfszene, aber damit schafft man nichts erinnerungswürdiges, vor allem, wenn das A-Team irgendwo im All eine echte Bedrohung bekämpft.

Amazon Prime Video Die Tode von Dupli-Kate und Shrinking Rae erschüttern Invincible-Fans

Somit seien die Tode von Dupli-Kate und Shrinking Rae ein Denkzettel für die Fans, dass in Invincible tatsächlich alles passieren kann und Handlungsverläufe nicht so einfach vorhersehbar sind. Weiterhin verriet Kirkman, dass er sich außerordentlich darauf freue, die Zuschauer:innen zum großen Finale der 2. Staffel zu führen, da die 3. Staffel bereits in den Startlöchern stehe:



Wir beenden die zweite Staffel auf eine ziemlich interessante Art und Weise, so viel ist sicher. Und vergesst nicht, wir müssen noch sehen was Angstorm ausheckt und was für seine Figur auf dem Plan steht.

Wann erscheinen die restlichen Folgen von Invincible Staffel 2 auf Amazon Prime Video?

Während die zweite Hälfte der 2. Staffel von Invincible bereits mit Episode 5 und 6 auf Amazon Prime Video gestartet ist, erwarten euch in den kommenden Wochen noch zwei weitere Folgen. Diese erscheinen wie folgt auf dem Streamingdienst:

Staffel 2, Folge 7 am 28. März 2024

Staffel 2, Folge 8 am 4. April 2024

