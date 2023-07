Halb so teuer wie die Konkurrenz: Bluetooth-Box mit sattem Bass bei Amazon gerade richtig günstig – aber nur für kurze Zeit

Bluetooth-Lautsprecher sind äußerst beliebt. Doch die wenigsten haben genug Power, um eine ganze Party zu beschallen. Mit dem W-King 100 W Partylautsprecher kein Problem. Bei Amazon gibt es ihn für kurze Zeit für unter 200 Euro.

Der Sommer ist endlich da, die Grillsaison eröffnet und die Partys im Garten, im Park oder auf dem Festival sind in vollem Gange. Da darf natürlich die musikalische Untermalung nicht fehlen. Falls ihr auf der Suche nach einer Bluetooth-Box seid, die eine ganze Party beschallen kann und trotzdem ein kein zu großes Loch in euren Geldbeutel reißt, dann haben wir etwas für euch: der W-King T11 100 W Bluetooth-Lautsprecher.

Der Partylautsprecher ist für kurze Zeit bei Amazon für 223,99 Euro im Angebot. Aktiviert ihr den Coupon auf der Produktseite, spart ihr weitere 38 Euro und kommt so auf 185,99 Euro. Ein Wahnsinnspreis, wenn man bedenkt, dass vergleichbare Boxen von JBL und Teufel mehr als das Doppelte kosten.

W-King T11: Druckvoller Sound und starker Akku zum Tiefpreis

Es ist schon erstaunlich, was man hier für sein Geld bekommt. Zwei 5,25 Zoll Tieftöner und zwei 1,2 Zoll Hochtöner sorgen für einen Sound, der so viel Druck hat, dass er mit seiner 100 W Maximalleistung auf 110 dB kommt. Und 110 dB sind wirklich sehr laut.

Gute Bewertungen: In den Amazon-Kundenrezensionen kommt der T11 sehr gut weg. 4,6 von 5 Sternen bei mehreren Hundert Bewertungen sprechen für sich. Gelobt wird der starke Bass, die hervorragende Preis-Leistung und der ausdauernde Akku. Je nach eingestellter Lautstärke hält der Akku den ganzen Tag. Ein Kunde kam auf 8 Stunden Laufzeit bei 85% Lautstärke - ein starker Wert.

Doch damit hört es nicht auf: Der W-King T11 ist mit IPX6 zertifiziert und damit staub- und wasserdicht. Einem Einsatz am Strand steht also nichts im Weg. Auch die vielseitigen Anschlussmöglichkeiten sprechen für den W-King-Lautsprecher. Neben Bluetooth könnt ihr den Aux-Anschluss, USB-Anschluss und TF-Kartensteckplatz zum Abspielen eurer Musik nutzen. Dazu kommen jeweils ein Eingang für Mikrofon und Gitarre - der T11 ist also auch für Jamsession mit eurer Band bestens geeignet.

Die High-End-Alternativen von JBL und Teufel

Wenn ihr lieber auf Markenprodukte schwört und euch nur die beste Soundqualität ins Haus kommt, dann führt bei Bluetooth-Lautsprechern kein Weg an JBL und Teufel vorbei.

Bei JBL bietet sich die Partybox 110 * an, die es bei Amazon gerade 18 Prozent günstiger gibt. 329 Euro zahlt ihr für die Box, die mit einem hervorragenden Klang und bis zu 12 Stunden Akkulaufzeit aufwarten kann.

JBL Die JBL Partybox 110

Teufel schickt den Rockster Air * ins Rennen, im Summer Sale gibt es 50 Euro Rabatt. Auch hier bekommt ihr Top-Sound und einen ausdauernden Akku. Der Maximalpegel erreicht sogar extrem laute 112 dB. Dazu gibt es einen 4-Kanal-Mixer direkt an der Box und Anschlüsse für Mikrofon und Instrumente. Außerdem ist der Rockster Air so designt, dass der Sound in einem breiten Kegel abstrahlt und so die ganze Party beschallen kann. Insgesamt bekommt ihr bei Teufel mehr Qualität und Profi-Features, die aber auch ihren Preis haben.

