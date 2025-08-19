Harry Potter-Serie besetzt Ginny, Fred und George Weasley: Das sind die neuen Stars

Während die Dreharbeiten zur Harry Potter-Serie in vollem Gange sind, hat das Fantasy-Projekt die Darsteller:innen von Ginny, Fred, George und Percy Weasley enthüllt.

Neben dem goldenen Trio um Dominic McLaughlin, Arabella Stanton und Alastair Stout wurden bereits zahlreiche Darsteller:innen für die großen Rollen der Harry Potter-Serie enthüllt. Nachdem die Dreharbeiten in den Warner Bros. Studios Leavesden in der Nähe von London vor wenigen Wochen gestartet sind, dürfen sich Fans nun offiziell über die Enthüllung einiger Neuzugänge freuen, auf die Potterheads schon lange gewartet haben: Ginny, Fred, George und Percy Weasley.

So sehen Ginny, Fred, George und Percy in der Harry Potter-Serie aus

Über ihren offiziellen Instagram-Account haben HBO und HBO Max ein Foto der neuen Weasley-Kinder geteilt. Darauf ist nicht nur Stout zu sehen, der Fans bereits als Ron bekannt ist. Auch lächeln erstmals vier seiner neuen Leinwand-Geschwister in die Kamera:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt.

Demnach wird Gracie Cochrane (Blitz) in die Rolle von Ginny Weasley schlüpfen. Tristan Harland (The Last Kingdom) und Gabriel Harland (The Last Kingdom) werden die Zwillinge Fred und George verkörpern. Dazu wurde Ruari Spooner als Percy Weasley enthüllt.

Für alle Fans, die genau wissen, dass auf dem Bild nicht alle Weasley-Geschwister versammelt sind, gab es folgenden Zusatz zu lesen: "Charlie ist im Augenblick in Rumänien, aber er wird bald zu uns stoßen." Bill Weasley wurde in dem Post nicht erwähnt.

Ihre Serien-Mutter Molly Weasley wurde bereits durch Katherine Parkinson (Sherlock) besetzt. Wer ihren Serien-Vater Arthur Weasley verkörpert, ist aktuell noch nicht bekannt.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Die Dreharbeiten zur 1. Staffel der Harry Potter-Serie sollen noch bis Frühjahr 2026 anhalten. Staffel 2 soll nur wenige Monate später gedreht werden. Die Auftakt-Season soll schließlich 2027 auf unseren Bildschirmen erscheinen – und zwar beim Streaming-Dienst HBO Max, der für diesen Zeitpunkt auch in Deutschland eingeplant ist.

Mehr:

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start (voraussichtlich 2026/27) und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt.

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.

