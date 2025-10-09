Harry Potter-Serie zeigt Erfinder des Steins der Weisen: In den Filmen war er nie zu sehen

Inzwischen ist klar: Die Harry Potter-Serie wird tatsächlich ein paar Dinge anders machen als die Kinofilme. Neue Set-Bilder bestätigen sogar den Auftritt eines legendären Zauberers.

Mit der Neuverfilmung der Harry Potter-Bücher geht vor allem ein Versprechen einher: Die Serie kann noch tiefer in die Geschichte eintauchen als die Kinofilme. Sieben Staffeln sind geplant. Und wie es aussieht, wird die erste dieser Staffeln acht Episoden umfassen, was vermutlich einer Laufzeit von rund acht Stunden entspricht.

Dass diese Zeit genutzt wird, beweisen die neuesten Set-Bilder. Hier bekommen wir eine Figur zu sehen, die in den Filmen nur kurz erwähnt wurde und erst im zweiten Tierwesen-Abenteuer in Erscheinung trat: Nicolas Flamel. Dabei erst er gerade im Hinblick auf die Handlung von Harry Potter und der Stein der Weisen sehr wichtig.

Anders als die Kinofilme: Die Harry Potter-Serie lässt Alchemist Nicolas Flamel in Staffel 1 auftreten

Nicolas Flamel ist ein mächtiger Zauberer und Alchemist, der eine gute Freundschaft zu Hogwarts-Schulleiter Albus Dumbledore pflegt. In seinem Wissenshunger hat er jedoch etwas geschaffen, das der Zauberwelt später zum Verhängnis werden soll: den Stein der Weisen, mit dem das Elixier des Lebens hergestellt werden kann.

Genau darauf hat es Bösewicht Lord Voldemort nach seiner Niederlage abgesehen. Zum Glück konnten sich Flamel und Dumbledore darauf einigen, den Stein der Weisen in einem Verlies von Gringotts zu verstecken. Womöglich bekommen wir genau diese Unterhaltung in der Serie zu Gesicht. Das legen zumindest die Set-Bilder nahe:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Interessanterweise trat Nicolas Flamel in der Buchvorlage Harry Potter und der Stein der Weisen (über eine Schokofrosch-Karte hinaus) nie aktiv in Erscheinung. Das scheint sich in der Serie zu ändern. Sogar seine Frau Perenelle ist hier dabei. Welche Stars das Flamel-Ehepaar verkörpern, ist allerdings noch nicht bekannt.

Hier könnt ihr euch aber ein Video von den Dreharbeiten anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allgemein sieht es so aus, als fokussiere sich die 1. Staffel der Harry Potter-Serie auf Dumbledores heimliche Missionen, die abseits der zentralen Geschichte stattfinden. Denkbar wäre, dass die Serie diese parallel zu Harrys Erfahrungen bei den Dursleys erzählt, ehe sich die Handlung nach Hogwarts verlagert.

Bereits gestern landeten bereits interessante Bilder von den Dreharbeiten im Internet, die den von John Lithgow verkörperten Dumbledore an einem kargen Strand zeigten. Denkbar wäre, dass die 1. Staffel vielleicht sogar schon seine Suche nach den Horkruxen als Handlungsstrang einfädelt, der von Schuljahr zu Schuljahr wichtiger wird.

In der Harry Potter-Serie tun sich hier tatsächlich einige neue erzählerische Möglichkeiten auf. Schließlich entsteht das Projekt, nachdem alle Bücher veröffentlicht wurden und die gesamte Geschichte bekannt ist. Die ersten Filme, die Anfang der 2000er Jahre ins Kino kamen, konnten noch nicht so vorausschauend umgesetzt werden.

Wann startet die Harry Potter-Serie?

Aktuell ist geplant, dass die Harry Potter-Serie 2027 ihre Premiere bei HBO und dem Streaming-Dienst HBO Max feiert, der bis dahin auch in Deutschland verfügbar sein wird. Bis dahin könnt ihr die Filme u.a. bei Amazon Prime und Netflix streamen.

Podcast: Was erwartet uns mit der Harry Potter-Serie?

Der US-Sender HBO verfilmt die Harry Potter-Bücher erneut, nach der beliebten Fantasy-Filmreihe erstmals als Serie. Wir sprechen über den Start 2027 und die schon bekannten Stars im neuen Cast.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Welche Änderungen nimmt die Harry Potter-Serie gegenüber den Romanen und Filmen vor? Und kann man sich auf die Serie freuen und trotzdem die Debatte um J.K. Rowlings transfeindliche Aussagen nicht ignorieren? Das und mehr diskutieren wir im Podcast.