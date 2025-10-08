So sieht der neue Dumbledore aus der Harry Potter-Serie aus: Erste Set-Bilder zeigen ihn am Strand

Staffel 1 der Harry Potter-Serie wird gegenwärtig gedreht. Vom Set gibt es jetzt die ersten zwei Bilder von John Lithgow als neuem Dumbledore.

Es sind gigantische Fußstapfen, in die John Lithgow da tritt: Der Schauspieler verkörpert Dumbledore in der Harry Potter Serie und folgt damit auf die Fan-Lieblinge Richard Harris und Michael Gambon. Jetzt gibt es erste Bilder von Lithgow in der Rolle des Hogwarts-Leiters.

Schaut euch hier die ersten Bilder zum neuen Dumbledore an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung





Dumbledore am Strand: Harry Potter-Serie wird neue Szenen zeigen

Wer sich jetzt wundert, was Dumbledore am Strand zu suchen hat, sollte sich einer Sache über die Serie bewusst sein: Sie wird sich nicht an der Filmreihe ausrichten, sondern vielmehr einige Szenen aus den Büchern zeigen, die im Kino nicht zu sehen waren.

Mit einer Staffel pro Buch bleibt den Showrunnern Francesca Gardiner und Mark Mylod deutlich mehr Zeit für zusätzliche Schauplätze oder Nebenhandlungen. Welche Szene hier genau gedreht wird, ist allerdings nicht klar.

Direkt am Wasser liegen in der Harry Potter-Reihe etwa der Fundort eines Horcrux und das Grab von Dobby. Zwar spielt sich keine dieser Szenen im ersten Buch ab – es ist aber durchaus möglich, dass die Showrunner spätere Szenen in die erste Staffel der Serie integrieren.

Wann kommt die Harry Potter-Serie?

Ein Startdatum für die erste Staffel der Harry Potter-Serie gibt es noch nicht, sie soll im Laufe des Jahres 2027 erscheinen.

